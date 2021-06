김오수 취임일성 "굳건한 방파제 되겠다"…김학의 사건 보고 안 받기로(종합)

[아시아경제 김형민 기자] 김오수 검찰총장이 취임 일성으로 "검찰총장으로서 굳건한 방파제가 돼 일체의 부당한 압력으로부터 정치적 중립과 독립성을 지켜나가겠다"고 말했다.

김 총장은 1일 대검찰청에서 열린 취임식에서 "일선에 자율과 책임을 부여해 검찰 구성원들이 국민을 위해 공정하고 창의적으로 업무를 수행하도록 하겠다"며 이같이 밝혔다.

그는 "대검은 일선과 충분히 소통하며 지원하고 반드시 실체적 진실과 올바른 법리에 기초해 합리적이고 적절한 지휘를 하도록 하겠다"고 말했다.

검찰의 최우선 과제로는 ‘신뢰받는 검찰’을 꼽았다.

김 총장은 "검찰이 개혁의 대상이 된 것은 업무수행이 국민 눈높이에 미치지 못하고 시대의 변화 요구에 따라가지 못했기 때문"이라며 "수사 관행과 조직문화를 과감히 혁신해 신뢰받는 검찰이 돼야 한다"고 강조했다.

이어 ‘국민 중심의 검찰’이 돼야 한다고도 했다. 모든 검찰 업무를 ‘조직 편의’ 위주에서 ‘국민 중심’으로 이동해야 한다고 덧붙였다. 형사사건 기록·재판정보 공개 확대 등을 통해 검찰 업무의 투명성을 높여 ‘공정한 검찰’이 돼야 한다고도 강조했다.

김 총장은 이어 민주적으로 소통하면서 협력하는 조직문화를 만들고 법무부 등 유관기관들과도 적극 대화해야 한다고도 말했다.

특히 업무 과정에서 소통을 강조하며 고위공직자범죄수사처(공수처)·법원·경찰 등 다른 기관과 서로 협력할 것을 당부했다. 법무부와 적극적으로 소통해서 인사평가 제도 개선도 검토하겠다고 했다.

그는 "오랜 산고 끝에 제도적인 검찰개혁이 이뤄졌다"며 "여기서 한 걸음 더 나아가 국민이 원하는 진정한 검찰개혁을 완성하도록 최선을 다해야 한다"고 했다.

또한 ‘실사구시(實事求是)’ 자세를 언급하며 구체적인 사정을 살펴서 업무를 수행하고 사건을 수사·결정해야 한다고 당부했다.

일선에는 자율과 책임을 부여하고 권한을 부여받은 고검장과 검사장을 중심으로 검사들이 수사와 사건 결정을 하고 수사관들이 수사를 지원하도록 하겠다고도 말했다.

김 총장은 취임식에 앞서 기자들과 만나 "다시 검사가 됐다는 점에서 감개무량하지만 해야 할 일과 국민을 생각하니 어깨가 무겁다"고 소회를 밝히기도 했다.

한편 김 총장은 이날 본격적인 업무에 들어가기에 앞서 고(故) 김홍영 검사의 부친에게 전화해 위로를 전달하고 검찰 조직문화 개선에 애써 나갈 것을 약속했다고 대검이 밝혔다.

또한 김 총장은 검찰 수사의 공정성 논란을 피하기 위해 관련 규정에 따라 김학의 전 차관 관련 사건과 이전에 재직하였던 법무법인이 선임된 사건에 대하여 일체 보고를 받거나 지휘를 하지 않기로 했다.

