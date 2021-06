카카오, 주52시간 위반 등 근로기준법 어겨

[아시아경제 강나훔 기자]카카오가 주52시간 이상을 근무시키거나 임신 중인 직원에게 연장근무를 지시하는 등 근로기준법을 위반한 것으로 나타났다.

1일 업계에 따르면 중부지방고용노동청 성남지청은 지난 4월 카카오에 대한 근로감독을 실시, 근로기준법과 최저임금법 등의 6개 항목 위반 사실을 확인했다.

구체적으로 보면 일부 직원을 법정 상한인 주 52시간 이상 근무시키거나 임산부에게 시간외근무를 시킨 것으로 드러났다.

또 일부 직원에게 연장근무 시간을 기록하지 못하게 하고 퇴직 직원에겐 연장근무 수당 등을 제때 지급하지 않은 것으로도 확인됐다.

이밖에 최저임금 주지의무 위반 직장내 성희롱 교육 의무 위반 등도 적발됐다.

이번 근로감독은 지난 2월 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 카카오 소속 직원의 유서로 추정되는 글이 올라온 것이 계기가 됐다. 게시물에는 사내 따돌림 등 '직장 내 괴롭힘'에 대한 토로가 담겨 있었다. 다만 '직장 내 괴롭힘' 문제는 이번 근로감독 범위에서 제외됐다.

카카오 관계자는 "지적받은 사항들을 적극 시정하고 개선 방안을 모색하겠다"라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr