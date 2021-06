[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 홍수기 수질오염 예방을 위해 6월 한 달간 낙동강, 서낙동강, 화포천, 대포천, 조만강, 운하천을 비롯해 각 유역 지천에서 쓰레기 집중 수거작업을 펼친다고 1일 밝혔다.

하천 주변에 방치된 플라스틱, 비닐류 등은 비가 많이 내릴 경우 쓸려 내려가 하천과 해양 생태계에 악영향을 미치며 일부 쓰레기는 잘게 분해돼 미세플라스틱 등 여러 가지 새로운 환경 문제를 일으킨다.

김해시는 2021년 하천·하구 쓰레기 정화사업 운영계획과 추진상황에 대한 중간점검으로 사업추진체계를 재정비하고 홍수기 전에 하천변에 방치된 쓰레기를 신속하게 처리한다는 방침이다.

이용규 수질환경과장은 “낙동강과 지천의 수질 개선으로 깨끗한 물 환경 도시를 만들겠다”고 말했다.

