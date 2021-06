저금리 시대! 눈여겨볼 알짜 투자처 ‘판교 아이스퀘어’

올해 저금리 기조가 이어지자, 수익형 상품에 투자가 활발히 이뤄지는 모습이다. 정기예금과 같은 저축성 수신금리가 1%도 안되는 상황이다 보니, 그 보다 높은 수익률을 기대할 수 있는 상가투자로 유동자금이 몰리고 있는 것이다.

한국은행의 ‘2021년 3월중 금융기관 가중평균금리’ 자료를 보면, 지난 3월 예금은행의 신규취급액 기준 저축성수신금리는 연 0.86%이며, 1년 정기예금 금리가 평균 0.94%, 정기적금은 1.15%를 기록하고 있다.

여기에 주택 규제가 강화되면서 수익형 상품에 대한 관심은 더욱 높아졌다. 실제로 올해 상업용 부동산의 거래는 지난해보다 16% 증가했다. 한국부동산원의 월별 건물용도별 거래량 자료에 따르면, 올해 1분기 전국 상업·업무용 부동산 거래량은 4만7,733건으로 나타났다. 이는 지난해 같은 기간(4만1,096건)보다 약 16% 늘어난 수치다.

거래량이 가장 많이 증가한 지역은 경기도로, 지난해보다 2467건이 늘어나며 약 18%의 증가율을 기록했다. 경기도 다음으로는 △서울 1289건 △부산 1050건 순으로 많았다.

이처럼 상업·업무용 부동산 거래가 늘자, 신규 분양에도 이목이 집중되고 있다.

올해 투자자들이 주목할 만한 알짜 상업시설은 경기도 성남시 판교 제2테크로밸리에 들어서는 ‘판교 아이스퀘어’다. 해당 상가는 확보할 수 있는 배후수요가 풍부한데다, 다양한 앵커테넌트 점포들의 입점이 확정됐기 때문이다.

판교 제2테크노밸리 C1, C2블록에 들어서는 문화상업복합단지인 ‘판교 아이스퀘어’는 단지 C1블록에 유동인구를 대거 유입시켜 줄 스타벅스를 비롯해 키즈카페, 영화관과 같은 대형 앵커 테넌트들의 입점이 확정됐다.

또한, 오는 6월에는 ‘나인트리 프리미어 호텔 서울 판교’(C1블록)가 개관할 예정이어서 상권 활성화에 큰 효과를 가져올 것으로 기대하고 있으며, 이외에도 ‘판교 아이스퀘어’ 상업시설에는 공연장, 미술관, 전시관, 쇼핑, F&B, 뷰티, 메디컬 등 다양한 업종이 구성될 예정으로 365일 활기가 넘치는 지역의 명소로 자리매김할 것으로 예측된다.

이에 지난달 23일 분양 홍보관을 열고 본격 분양 중인 ‘판교 아이스퀘어’ C2블록 상업시설에도 이목이 집중되고 있다. 상업시설은 45실 규모로 지하 1층~지상 3층에 들어선다. 특히, C2블록은 C1블록과 브릿지로 연결되어 있어 서로 연계를 통한 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대되고 있으며, 지역을 대표할 연면적 약7만7천평의 초대형 랜드마크의 위용을 드러낼 전망이다.

배후수요 확보가 용이하다는 점에서도 주목받고 있다. 단지가 들어서는 판교 제2테크노밸리에는 KT, 차바이오텍, 인터파크, 배달의 민족 등 750여 개의 기업들과 여러 공공기관이 들어설 예정이며, 판교 제1테크노밸리와 판교 제3테크노밸리도 인접해 있어 향후 2,500여개 기업, 약 13만여명의 배후수요를 아우를 수 있다.

뿐만 아니라 판교 아이스퀘어’ C2블록 상업시설은 판교 아이스퀘어 단지 내 약 3만여평의 업무시설 및 오피스텔, 호텔 등의 고정수요까지 품고 있어 안정적인 투자처로 평가받고 있다.

‘판교 아이스퀘어’는 현재 계약을 진행 중에 있으며, 투자자들의 관심이 높아 빠른 완판이 가능할 것으로 보인다. 분양 홍보관은 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 815 판교 제2테크노밸리 기업지원허브에 위치해 있으며, 사전 예약 후 방문이 가능하다. 관련 정보 확인 및 문의는 대표전화를 통해 할 수 있다.

