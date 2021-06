[이종길의 가을귀]실내에서 더 많은 시간 보내는데 대기오염만 걱정?

조지프 앨런·존 매컴버 교수 '건강한 건물' "건물이 건강해야 사람이 산다"

건축연도·누수·구조 등에 따라 공기 질 달라져…이웃집·옆건물·주차장도 영향

환기 않고 스프레이·향초 사용…일부 오염물질 농도, 실외 5배

공중보건·경영·건축학 접목, 건강한 건물 만드는 토대 제시

흔히들 실외보다 실내에서 더 많은 시간을 보낸다. 집, 사무실, 자동차, 음식점, 가게, 헬스장…. 건축학자 리처드 코시는 "미국인은 몇몇 고래종이 물속에서 지내는 시간보다 더 많은 시간을 건물 안에서 보낸다"고 말했다. 당연히 실내 환경은 건강에 지대한 영향을 미친다. 하지만 대다수 국가의 규제 체계는 실외 공기의 질에만 초점이 맞춰져 있다.

미국은 대기오염방지법에 초미세먼지, 미세먼지, 오존, 이산화황, 이산화질소, 일산화탄소 등의 배출 한도를 제한하는 국가대기질기준(NAAQS)을 규정했다. 다른 선진국들도 비슷하다. 그렇다면 국가실내공기질기준은 어떨까. 그런 것은 존재하지 않는다. 미국 산업안전보건청이 실내 오염물질 배출을 법적으로 강제하는 제한만 뒀을 뿐이다. 그 기준은 건강을 보호하기에 턱없이 낮다. 미국 산업안전보건청조차 웹사이트에 "많은 허용노출한계(PEL)가 근로자의 건강을 보호하기에 부적절하고 시대에 뒤떨어진다"고 명시했을 정도다.

조지프 앨런 하버드공중보건대학원 교수와 존 매컴버 하버드경영대학원 교수는 공동 집필한 ‘건강한 건물’에서 실내 환경에 대한 위협으로 크게 세 가지를 꼽는다. 첫째는 실외 대기 오염물질의 유입이다. 원인은 건축 연도, 누수 여부, 창문 개방 여부, 환기·정화 체계 등 다양하다. 하지만 거의 모든 매체는 대도시의 실외 대기 오염이 심각하다는 뉴스만 내보낸다. 하나같이 미세먼지로 뒤덮인 거리의 사람들을 포착한다. 그들이 건물 안으로 들어간 뒤 벌어지는 일에는 무관심하다.

둘째는 실내의 오염원이다. 실내에도 공기를 오염시키는 물질은 흔하다. 미국 환경보호국에 따르면 일부 오염물질의 실내 농도는 실외보다 최고 다섯 배 높다. 에너지 절약 차원에서 실외로부터 들어오는 신선한 공기를 차단하는 경우가 단적인 예다. 사람들은 환기 대신 스프레이, 향초 등으로 실내 공기를 개선하려 든다. 그것이 몸에 더 좋지 않을 수 있다는 사실을 알지 못한다.

셋째는 이웃이다. 일반적으로 아파트 내부 공기의 9%는 이웃집에서 유입된다. 오래된 건물이라면 그 비율은 35%까지 치솟는다. 공동주택만의 이야기가 아니다. 실내 환경에 영향을 줄 수 있는 인접 공간 모두 이웃으로 봐야 한다. 건물의 공기 배출구에서 나오는 공기가 옆 건물의 공기 흡입구로 들어가는 경우가 흔하기 때문이다. 가령 지상층이나 주차장 가까이 있는 공기 흡입구는 공회전 차량에서 나오는 오염물질을 빨아들여 건물 안으로 순환시킨다.

건강을 위협하는 실내 환경 요인이 많다 보니 남은 삶은 산속에서 보내야겠다고 생각할지도 모른다. 두 저자는 그럴 필요가 없다고 잘라 말한다. 오염물질의 농도와 노출 기간, 빈도 등이 어떻게 결합해 건강에 부정적인 영향을 끼치는지만 알아도 피해를 최소화할 수 있다고 주장한다. 일례로 주유소를 언급한다.

"자동차에 기름을 넣는 동안 가끔 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌 등 BTEX 화학물질에 짧게 노출되는 경우를 떠올려보자. 고농도의 벤젠에 노출될 수 있으나 노출 시간이 짧고 노출 빈도가 드물어 전반적인 위험도는 낮다."

미국 일간 뉴욕타임스는 2008년 ‘부엌 조리대에 무엇이 도사리고 있는가’라는 제목의 기사를 게재했다. 화강암으로 만든 부엌 조리대에서 라돈이 검출됐다는 소식은 당시 미국민들을 두려움에 떨게 했다. 하지만 대다수는 부엌에서 많은 시간을 보내지 않는다. 노출 빈도가 적고 지속 기간이 짧은 것이다. 다만 중앙 냉방 시스템의 주택이라면 많은 시간을 보내는 침실에서 라돈에 노출될 수 있다. 중앙 냉방 시스템이 집안의 모든 공기를 끌어모아 냉각한 다음 다시 집안 전체로 고르게 퍼뜨려서다. 부엌 조리대를 없애거나 건물 환기 장치로 공기 중에 확산하는 라돈 농도를 낮춰야 하겠다.

하지만 굳이 화강암 조리대를 뜯어낼 필요는 없다. 뉴욕타임스가 라돈의 노출 빈도나 지속 기간 등을 고려하지 않고 무리하게 위험성만 제기했기 때문이다. 실제로 전문가들은 화강암 조리대의 라돈 수치가 미국 일반 가정의 지상에서 나오는 수준보다 낮다는 사실을 확인했다. 당시 논문 심사에서 공식적으로 내린 결론은 다음과 같다.

"이 연구 결과는 부엌 화강암 조리대에서 집안에 유의미한 영향을 줄 만큼 라돈이 배출될 가능성은 무시해도 좋을 만큼 낮다는 것을 보여준다. 이런 미미한 위해성은 환경보호국이 잠재적 환경 위험을 규제할 때 적용하는 위험 한계에 근거해 허용 가능한 수준으로 간주된다."

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr