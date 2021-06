시몬스 침대, ‘쿨 섬머 나잇’ 프로모션 진행

시몬스 침대(대표 안정호)가 여름을 맞아 ’쿨 섬머 나잇(Cool Summer Night)’ 프로모션을 진행한다. 무더위로 지치기 쉬운 여름철 쾌적한 수면 환경을 조성하려는 소비자들을 위해서다.

이번 프로모션을 통해 전국 매장에서 다양한 사이즈의 매트리스는 물론 프레임과 소파, 테이블 등 퍼니처까지 다채로운 제품군을 할인한다.

우선, 시몬스는 대표 매트리스 컬렉션인 뷰티레스트(Beautyrest)의 인기 모델 구매 시 최대 7% 할인율을 선사한다. 자녀 침대로 제격인 슈퍼싱글(SS)부터 신혼부부 및 가족단위 고객에게 알맞은 라지킹(LK), 킹오브킹(KK), 그레이트킹(GK)까지 사이즈별로 최대 7% 추가 할인 혜택이 주어진다. 여기에 ‘얼리버드 배송’ 선택 시 추가 3% 할인이 더해져 할인폭은 17%까지 커진다. 얼리버드 배송은 8월 말까지로(배송 및 설치 완료 일자 기준) 선착순 마감될 수 있다.

뿐만 아니라, 시몬스의 일부 프레임과 룸 세트는 30%까지 할인된 가격에 구매할 수 있고, 2021년 S/S 신상품이자 인기 상품인 키오네(Kione), 톤즈(Tones) 등의 프레임과 감각적인 디자인의 소파와 테이블은 10% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

시몬스 침대는 프로모션 기간 동안 구매 금액별 쾌적한 숙면을 완성해 주는 특별 사은품을 증정한다. ▲300만 원 이상은 리프레시 쿨링 필로우 1개 ▲500만 원 이상 리프레시 쿨링 필로우 2개를 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 사은품 소진 시 조기 종료될 수 있다.

한편, 시몬스 침대는 전국 공식 대리점 및 직영 플래그십 스토어에서 최대 36개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 '시몬스페이'도 운영 중이다. 소비자는 12, 24, 36개월 중 하나를 선택해 일시불과 이자 부담 없이 프리미엄 침대를 소유할 수 있다.

시몬스 침대의 ‘쿨 섬머 나잇’ 프로모션에 대한 자세한 내용은 시몬스 침대 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr