볼보자동차코리아, 달리며 쓰레기 줍는 '헤이 플로깅' 선보여

볼보자동차코리아는 2019년부터 친환경 사회공헌 활동으로 달리면서 쓰레기를 줍는 러닝 캠페인인 ‘헤이, 플로깅(Hej, Plogging)’을 선보이고 있다. ‘플로깅’은 스웨덴어 ‘이삭을 줍다(Plocka Upp, 플로카 업)’와 영어 ‘조깅(Jogging)’의 합성어로, 기후 변화의 위기 속에서 ‘플로깅’이라는 작은 실천을 통해 국내 고객에게 볼보자동차의 ‘Sustainability’의 메시지를 전달하고 나아가 안전한 지구 만들기 문화를 전파하고자 기획됐다.

볼보자동차코리아는 지난 2019년부터 ‘플로깅’ 문화 확산을 위한 다양한 노력과 함께, 기업의 ‘지속 가능성을 위한 사회적 책임’을 다하며 기업과 개인 참가자의 참여를 독려하고 있다. 기업 주최의 대규모 플로깅 캠페인인 ‘헤이, 플로깅’을 매년 진행하고 있으며, 수도권에서 활동하는 러닝크루 21개, 약 1700여명의 ‘볼보 플로깅 크루’를 운영하며 그들의 안전하고 건강한 플로깅 활동을 지원하고 있다.

2019년 처음 시작한 ‘헤이, 플로깅’은 누구나 쉽게 참여할 수 있는 생활 속 고객 이벤트 컨셉으로, 친환경 러닝 캠페인을 표방해왔다. 행사는 주한스웨댄대사관 공동주최로 기업 차원의 대규모 캠페인을 매년 진행했으며, 해가 거듭될수록 플로깅에 대한 관심이 높아져 한국의 대표적인 ‘플로깅’ 이벤트로 자리잡았다.

2019년 오프라인 방식으로 시작했던 ‘헤이, 플로깅’은 참가자의 안전을 고려해 2020년부터 비대면으로 진행됐다. 그 결과, 참가자는 2019년 약 1,000명, 2020년 1,875명, 2021년 약 3,000명으로 매 해 참여자가 늘고 있으며, 미디어 커버리지도 평균 160개 이상을 상회하며 미디어의 관심도 높음을 증명했다.

이는 한국 내에서 점차 친환경과 지속가능성에 대한 관심이 증대되고 있으며, 이와 관련된 기업의 사회적 책임의 중요성도 부각되고 있는 것으로 풀이된다.

또한 볼보자동차코리아는 이벤트 사전에 ‘플로깅’에 필요한 물품으로 구성된 친환경 ‘한정판 플로깅 패키지’를 판매했다. 해당 패키지는 친환경 소재를 활용한 티셔츠와 양말, 그리고 플로깅 가방과 장갑 등으로 구성되어 있으며, 홈페이지 판매 4시간만에 완판 뿐 아니라, 업계 최초 진행한 ‘라이브 커머스’에서도 약 7분만에 완판되며 그 인기를 증명했다. 여기에 판매 수익금 전액을 환경재단에 기부하여, 플라스틱 쓰레기 문제의 심각성을 알리고 환경 회복을 위한 정화 캠페인 등에 사용했다. 또 ‘2021 헤이플로깅’를 통해 약 150건의 미디어 커버리지와 참가자들이 자발적으로 게재한 약 600건의 SNS포스팅을 얻게 되어 볼보자동차의 ‘지속가능성’에 대한 브랜드 이미지를 확립에 기여했다.

한편, 볼보자동차코리아는 더 많은 사람들에게 플로깅을 알리고자 한국의 유명 러닝크루와 함께 ‘볼보 플로깅 크루’도 운영한다. 수도권 지역 총 21개 러닝크루에 소속된 약 1,700여명 회원이 안전하고 건강한 플로깅 활동을 진행하고 주변 사람들에게 전파할 수 있도록 플로깅 용품 및 러닝 용품을 지원하고 있다.

