삼성카드, 환경경영체제 국제인증 'ISO 14001' 획득

환경문제·기후변화 대응 위한 활동 체계적 수행 계획

[아시아경제 기하영 기자] 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 34,400 전일대비 400 등락률 +1.18% 거래량 95,766 전일가 34,000 2021.06.01 10:00 장중(20분지연) 관련기사 카드사, 'ESG' 경영 강화‥"위원회만들고 채권발행까지"(종합)"카카오페이 결제 시 2.5% 적립"…삼성카드, 카카오페이 카드 출시삼성카드 실적 청신호...목표가 줄상향 close 는 환경경영체제 국제표준인 'ISO 14001'을 획득했다고 1일 밝혔다.

ISO 14001은 국제표준화기구의 기준에 따라 환경문제 및 위험에 대해 효율적으로 관리하고 있는 기업에게 부여되는 환경경영체제에 관한 최고 수준의 인증이다.

삼성카드는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 대한 사회적인 관심과 요구가 증가함에 따라 ESG 관련 활동을 지속적으로 추진하고 있다. 특히 환경문제와 기후변화에 대한 중요성을 인식하고, 친환경 소재를 활용한 카드 플레이트 제작, 종이 명세서 디지털화 등 친환경 활동을 지속하고 있다.

또 온실가스 배출량 감축과 에너지 사용 효율화 등 친환경 경영을 도입하는 등 환경보호에 대한 기업의 책임을 계속해서 강화한다는 계획이다.

삼성카드 관계자는 "지속 가능한 동반 성장을 위해 환경, 사회, 지배구조 등 각 부문별로 체계적인 활동 계획을 수립하고 수행해 나갈 계획"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr