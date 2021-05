[아시아경제 황준호 기자] 삼성자산운용은 KODEX 자동차 KODEX 자동차 091180 | 코스피 증권정보 현재가 23,640 전일대비 70 등락률 +0.30% 거래량 198,105 전일가 23,570 2021.06.01 09:59 장중(20분지연) 관련기사 ETF 전성시대…내년에도 이어진다자동차株 ETF, 콧노래..어게인 2011? close 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 5033억원(지난달 말 기준)을 기록했다고 1일 밝혔다. 지난해 말 1400억원에서 3.5배 늘었다.

삼성자산운용은 이 ETF의 최근 1년 수익률과 연초 이후 수익률이 각각 104.4%, 21.2%를 기록하면서 투자자들의 관심을 끌었다고 봤다. 이 ETF는 순수 국내 자동차 업종에 투자하는 유일한 ETF다. KRX 자동차 지수를 추종한다.

이대환 삼성자산운용 매니저는 "최근 불거졌던 반도체 수급 불균형 영향은 이미 주가에 선반영 됐다"며 "국내 자동차 기업들의 성장이 기대되는 만큼 KODEX 자동차 ETF를 통해 자동차 산업에 장기적으로 분산 투자하는 것이 효율적인 투자전략"이라고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr