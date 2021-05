환경부, 탄소중립 컨트롤타워 '기후탄소정책실' 신설…"핵심기능 묶어 동반상승효과 창출"

'환경부 조직개편안' 국무회의 의결

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부가 탄소중립의 본격적인 추진을 위해 부처내 컨트롤타워 역할을 할 기후탄소정책실을 신설한다.

환경부는 기후탄소정책실 신설을 골자로하는 '환경부와 그 소속기관 직제' 개정안이 1일 국무회의를 통과했다고 밝혔다. 조직개편은 8일부터 시행된다.

환경부 관계자는 "2050 탄소중립 실현 의지를 담아 탄소중립 이행체계로 환경부 조직을 재구성하는 것"이라며 "조직개편 이후에도 환경부 정원과 3실, 3국·9관, 45과·5팀 체계는 동일하게 유지된다"고 설명했다.

우선 기후탄소정책실은 기존 생활환경정책실과 자연환경정책실을 통합해 신설된다. 기후탄소정책실은 기후변화 대응 및 탄소중립 정책을 총괄 수행하게 된다. 하부조직으로 업무 연관성이 높은 기후변화정책관과 녹색전환정책관, 대기환경정책관을 편제한다. 또 탄소국경세 논의 등 국제동향에 발빠르게 대응하기 위해 기후변화 관련 국제업무를 전담하는 '기후변화국제협력팀'을 기후탄소정책실 산하에 신설한다. 기존 기획조정실 에 있던 갈등조정팀을 폐지하고 대신 기후변화국제협력팀을 대체 설치하는 것이다.

환경부는 이번 조직개편을 통해 물관련 정책의 일관성있는 추진과 차질없는 홍수기 대응 등을 위해 물관리정책실도 신설한다. 기존에 개별적으로 운영되던 물통합정책국과 물환경정책국, 수자원정책국을 물관리정책실 아래 정책관으로 편제한다.

이외에 다른 부문과 업무 내용과 성격이 달라 독립적인 업무 수행이 필요한 자연보전과 자원순환, 환경보건 부문은 각각 차관 직속의 자연보전국, 자원순환국, 환경보건국으로 편제했다.

한정애 환경부 장관은 "탄소중립 이행 주무부처로서 환경부의 시대적 소명을 완수하기 위해 기후변화 대응을 위한 핵심 기능을 실(室) 체계로 묶어 동반상승(시너지) 효과를 창출하는 등 탄소중립 이행을 선도하겠다"며 "또 체계화된 물관리 조직을 기반으로 이번 홍수기를 안정적으로 관리하고, 통합 물관리의 성과를 조기에 창출해 국민이 체감할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

