P4G 서울 정상회의 성료…탄소중립 의지 담은 '서울선언문' 채택

[아시아경제 이지은 기자] 5월 30일부터 이틀간 개최된 2021 P4G(녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 서울 녹색미래 정상회의가 서울선언문을 채택하며 성공리에 마무리됐다.

문재인 대통령과 P4G 참석 정상들은 31일 기후위기가 환경문제만이 아니라 경제, 사회, 안보, 인권에 영향을 미치는 문제라는 데 동의하고, 코로나19 역시 녹색회복을 통해 극복해 나가야 한다는 데 동의하며 서울선언문 채택에 합의했다.

서울선언문은 정상회의 참가 국가 및 국제기구들의 기후위기의 심각성을 인식하고 이를 극복하기 위한 국제사회의 실천을 담은 문서로, ▲지구온도 상승 1.5도 이내 억제 지향 ▲탈석탄을 향한 에너지 전환 가속화 ▲해양플라스틱 대응 등 다양한 기후·환경 목표가 담겼다.

우리나라는 이번 정상회의를 통해 국제사회의 탄소중립 비전 실현 의지 결집에 기여했으며, 올해 11월 개최될 제26차 기후변화협약 당사국 총회의 성공을 위한 디딤돌을 마련한 것으로 평가된다. 또 이번 정상회의를 계기로 P4G에 대한 400만달러의 신규 공여 계획을 발표하고, 전·현·차기 정상회의 개최국 간 '트로이카' 체제를 구축했다.

문 대통령은 서울선언문 채택에 앞서 이날 실시간 정상 토론세션을 주재하고 "국제사회가 포용적 녹색회복 달성을 위해 기술, 재원, 역량 배양을 중심으로 협력을 강화하자"고 제안했다. 또 기후기술센터네트워크(CTCN), 녹색기후기금(GCF), 글로벌녹색성장연구소(GGGI) 등 우리나라 소재 국제기구와의 협력 강화 방침을 밝히는 한편, 유엔 차원의 해양쓰레기 해결 논의 강화를 촉구했다.

이날 정상 토론세션에는 국가 지도자 및 국제통화기금(IMF) 대표 등 총 14명이 실시간 화상으로 참석해 ▲코로나19로부터의 포용적 녹색회복 ▲2050 탄소중립을 향한 국제사회의 공동대응 ▲기후행동 강화 및 민관 협력 확산을 위한 노력 등 3가지 주제에 대해 의견을 교환했다.

