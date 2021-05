"당근 거래했다가 보이스피싱범 됐다?"...날로 진화하는 피싱 수법

[아시아경제 김소영 기자] 날로 진화하는 보이스피싱 수법으로 신종 피해 사례가 속출하는 가운데, 중고거래 플랫폼을 이용해 판매를 했다가 보이스피싱에 잘못 연루되는 일이 발생했다.

31일 JTBC 보도에 따르면 30대 직장인 A씨는 그간 모아둔 금을 처분하기 위해 당근마켓에 거래 글을 올렸다. 이에 돈으로 2100만 원 정도인 금 75돈을 모두 사겠다는 한 남성이 등장했다.

거래를 재촉하던 이 남성은 거래를 위해 만난 자리에서 금을 보지도 않은 채 계좌번호를 불러달라고 요구했다. 이어 계좌에 돈이 입금된 것을 확인한 A씨는 안심하고 금을 넘겨줬다.

하지만 A씨 통장에 들어온 돈은 구매자가 보낸 것이 아닌, 보이스피싱에 속은 피해자가 보낸 돈이었던 것으로 확인됐다.

보이스피싱 단속이 강화되면서 돈을 직접 인출하기 어려워지자 다른 사람 계좌에 넣게 한 뒤 금이나 상품권 같은 물건을 챙기는 수법을 이용한 것이다.

또한 최근 부산에서는 악성 앱을 설치하게 해 개인정보를 털거나 전화 가로채기 수법을 사용하는 지능형 보이스피싱 일당이 붙잡혔다.

이들은 저금리로 대환대출을 해주겠다는 수법으로 가짜 금융기관 앱을 설치하게 한 후 피해자의 휴대폰에 있는 개인정보를 빼가거나 계좌 내 돈을 이체한 것으로 알려졌다.

이 앱은 전화를 가로채는 기능이 있어 피해자가 112신고나 금융기관에 확인전화를 걸어도 보이스피싱 조직으로 연결돼 피해사실을 확인하기 어렵게 만든다.

기존 범죄의 주요수단으로 통하던 대포통장 취득이 어려워지자 최근 이러한 고수익 아르바이트를 미끼로 현금수거책 등 공모자나 전화번호 변작 중계기 관리인을 모집하는 경우가 늘고 있다.

경찰은 고수익 아르바이트 광고에 속아 지원했다가 자신도 모르게 보이스피싱 조직의 범죄를 도와주는 공범이 될 수 있기에 각별한 주의가 필요하다고 경고했다.

30일 금융감독원에 따르면 지난해 금감원 불법사금융 피해신고센터에 접수된 피해 발생·우려로 신고·상담한 사례는 6만208건으로 집계됐다. 이는 전년 대비 58.8%(3만7922건) 급증한 수치로 2015년(6만1761건) 이후 최대치다.

유형별로는 보이스피싱이 5만2165건을 기록하며 가장 높은 비율을 보였다. 이는 전년 대비 60.7%(1만9711건) 증가한 수치로 정책자금 대출 등을 빙자해 자금을 편취하는 대출사기형 보이스피싱 관련 신고가 대폭 증가했다.

금감원은 신고 급증의 원인을 코로나19 확산 국면에서 서민, 경제적 취약계층을 대상으로 하는 보이스피싱, 불법대출 행위 시도 증가가 반영된 것으로 분석했다.

금감원은 불법 사금융 피해를 예방하려면 법정 최고금리(현재 연 24%, 7월 7일부터 연 20%)를 넘는 부분에 대한 이자 계약은 무효라는 점을 명심하라고 당부했다.

또 급전을 대출할 때는 제도권 금융회사, 등록 대부업 또는 등록 대출 모집인 여부를 금감원 파인 홈페이지나 대출 모집인 포털사이트에서 확인해야 하며 금융사 명의의 정부 지원 대출 문자는 대응(링크 클릭·전화)을 삼가고, 원금과 고수익이 보장되는 투자 권유를 받은 경우 유사수신 행위가 아닌지 의심해야 한다고 전했다.

불법 사금융 등의 피해 발생·우려 사안은 '1332'(내선번호 3번)로 신고하면 된다.

