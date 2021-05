제주서 첫 코로나 ‘돌파감염’…화이자 2차접종후 가족 간 전염

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주에서 코로나19 예방 백신을 2차례 다 완료한 뒤 확진되는 이른바 ‘돌파감염’ 사례가 처음으로 발생했다.

제주특별자치도는 지난 26일 코로나19 확진 판정을 받은 70대 A(982번)씨가 백신 접종 완료자인 것으로 확인됐다고 31일 밝혔다.

돌파감염으로 확인된 확진자 A씨는 지난 4월 5일 화이자 1차 접종과 4월 26일 2차 접종을 완료했다,

하지만 지난 20일과 24일까지 수차례에 걸쳐 가족인 제주지역 964번, 975번 확진자와 접촉이 이뤄지면서 코로나19 확진 판정을 받았다.

한편 70대 A(982번)씨는 26일 확진 판정을 받을 당시 코로나19 관련 증상은 보이지 않았다.

2차 접종 후 30일이 지났고, 2주간의 면역 형성 기간도 지났지만, 감염이 확인된 것이다.

미국 질병통제예방센터(CDC)에서는 권장되는 접종 횟수에 따라 백신을 맞고 14일이 지난 후에 코로나19 바이러스 유전체 또는 항원이 검출되는 경우를 돌파감염으로 정의하고 있다.

임태봉 제주코로나방역대응추진단장은 “특수한 소수 사례로 인해 백신에 대한 불안감과 공포를 가질 필요는 없다”면서 “항체 형성 속도는 면역력에 따라 개인차가 있을 수 있고, 낮은 비율이지만 백신 접종을 완료했더라도 코로나19에 감염될 가능성이 있는 만큼 언제 어디에서든 기본 방역수칙 준수를 생활화하는 것이 코로나19 바이러스에 가장 큰 예방 효과를 거둘 수 있다”고 설명했다.

