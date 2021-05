文 대통령 "기후 문제에는 국경 없어…선진국·개도국 연대해야"(종합)

P4G 정상회의 토론세션 의제발언…신안·울산 해상풍력 언급

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 "기후 문제에는 국경이 없다"며 탄소중립 실현을 위해서는 선진국과 개발도상국이 연대해 나가는 것이 매우 중요하다고 강조했다.

문 대통령은 31일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 'P4G 서울 녹색미래 정상회의' 정상 토론세션에서 의제발언을 통해 "선진국들이 지원을 늘려 개발도상국의 부담을 함께 나눠야 한다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "선진국들의 과거처럼, 산업화와 경제성장을 위해 화석연료에 의존할 수밖에 없는 개발도상국에게는 탄소중립의 길이 매우 어렵다"며 "한국은 국제사회의 연대와 협력을 높이기 위해 선진국과 개발도상국을 연결하는 가교 역할을 하겠다"고 말했다.

이 일환으로 지난해 한국 송도에 문을 연 기후기술센터네트워크 협력사무소와 녹색기술센터를 통해 개발도상국이 친환경 기술을 확보할 수 있도록 돕겠다고 밝혔다. 또 기후 분야 정부개발원조(ODA) 확대, 글로벌 녹색성장연구소의 그린 뉴딜 펀드 신탁기금 설립 등 개발도상국의 재원 마련, 역량 강화에 함께하겠다고 말했다.

탄소중립을 위한 민간과 기업의 자발적 공감대 형성도 강조했다. 문 대통령은 "(탄소중립은) 강제와 규율, 또는 선의에만 의존해서는 국민과 기업의 계속된 참여를 담보할 수 없다"며 "탄소중립을 신산업 육성과 일자리 창출의 기회로 만들어 국민 공감대를 얻고 기업이 자발적으로 기술개발과 투자에 나설 수 있도록 해야 한다"고 말했다.

문 대통령은 한국이 이를 위해 그린 뉴딜에 2025년까지 650억달러의 재정을 투입했고, 전라남도 신안 해상풍력단지 조성을 통해 주민이 소득의 일부분을 분배받는 '주민참여형 해상풍력'을 추진하는 등 구체적 성과가 나타나고 있다고 강조하기도 했다.

또 울산의 부유식 해상풍력단지와 그린수소 생산시설을 통해 향후 10년간 약 750억달러의 투자가 이뤄지고, 33만개 일자리가 창출될 전망이라며 "주민과 기업이 협력하고 정부와 지자체가 지원하는 한국의 그린 뉴딜이 좋은 참고가 되기를 바란다"고 밝혔다.

문 대통령은 "온실가스 감축은 해운과 선박에서도 이뤄져야 한다"며 친환경 해운과 친환경 선박의 강화 필요성을 언급하고, 한국의 해양쓰레기 관리 노력을 언급하며 "유엔 차원의 해양플라스틱 대응 논의를 다시 한번 촉구한다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr