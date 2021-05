P4G 서울 녹색미래 정상회의 폐회사…"탄소중립과 지속가능한 사회, 지구촌 공감대 넓혀야"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 31일 'P4G 서울 녹색미래 정상회의' 폐회사를 통해 "녹색미래를 만드는 기후행동에 학계, 기업, 시민사회를 비롯한 모든 인류가 바로 지금, 적극 동참하는 중요한 시작점이 되기를 기대한다"면서 "녹색 실천, 지금 시작합시다"라고 제안했다.

문 대통령은 "긴 시간 화상회의에 함께하며 ‘서울선언문’이 채택될 수 있도록 의지를 모아주신 각국 정상과 국제기구 대표들께 다시 한번 감사드린다"면서 "탄소중립과 지속가능한 사회를 향한 지구촌의 공감대를 넓히고 녹색 협력을 확대하는 중요한 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr