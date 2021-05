P4G 서울선언문 채택…"코로나, 녹색회복 통해 극복해야"

文대통령, P4G 서울선언문 합의…"경제·사회 구조, 저탄소 방식 전환해야 미래세대 생존"



[아시아경제 류정민 기자] '2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의'에 참석한 각국 정상과 국제기구 대표들은 31일 '서울선언문'을 통해 코로나19 극복도 녹색회복을 통해 극복해야 한다고 밝혔다.

문재인 대통령은 이날 P4G 정상세션을 주재하고 서울선언문 채택을 견인했다. 정상들은 "15개 주제별 세션과 이틀간의 정상 세션을 통해 기후위기의 심각성을 다시 한번 공유하고, 이를 극복하기 위해 국제사회와 시민사회, 기업, 미래세대가 함께 노력해 나갈 것을 약속하는 ‘서울선언문’을 채택하기로 합의했다"고 밝혔다.

특히 정상들은 "정상들은 기후위기가 환경문제만이 아니라 경제, 사회, 안보, 인권에 영향을 미치는 문제라는 데 동의하고, 코로나19 역시 녹색회복을 통해 극복해 나가야 한다는 데 인식을 같이 했다"고 강조했다.

정상들은 "녹색회복은 지구 온도가 산업화 이전보다 1.5도 이상 올라가지 않도록 하자는 파리협정을 실천하기 위한 방안"이라며 "지난해부터 기후위기를 극복하기 위한 국제사회의 노력과 각국의 야심찬 국가온실가스감축목표 제출이 이어지고 있다"고 설명했다.

정상들은 "다가오는 11월, 제26차 기후변화 당사국 총회를 성공적으로 이끌 것이라고 확신한다"면서 "정상들은 또한, P4G가 유엔 주도의 기후변화 대응과 지속가능발전목표 달성 노력을 보완해왔다는 점에 동의했다"고 밝혔다.

이와 관련해 물, 에너지, 식량 및 농업, 도시, 순환경제, 금융, 지자체의 역할 강화, 포용적이고 공정한 전환 분야에서 민관 협력을 강화하기로 했다. 아울러 기후행동 확산을 위해 시민사회의 참여와 역할이 중요하다는 데 의견을 같이했다.

정상들은 "우리는 기업이 ESG를 지금보다 더 중요하게 여길 것을 촉구한다. 경제·사회 구조 전반을 저탄소 방식으로 전환해야 미래세대가 생존할 수 있다고 믿는다"고 강조했다.

정상들은 "각국 정부와 국제기구는 오늘 우리의 선택이 미래세대의 삶을 결정한다는 인식하에 청년 세대의 목소리에 늘 귀 기울일 것을 약속한다"고 밝혔다.

정상들은 "이번 ‘2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의’를 통해 국제사회의 ‘포용적 녹색회복을 통한 탄소중립 비전 실현’ 의지가 결집되었으며, 이를 위한 한국의 노력을 평가하고, 2023년 콜롬비아에서 개최될 차기 정상회의에 대한 기대를 담았다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr