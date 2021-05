31일 오후 8시30분 원자로 안전하게 정지



발전기 여자기 부속기기 정비 착수

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 지난 29일 화재가 발생한 신고리4호기의 원자로가 원인조사와 정비를 위해 31일 오후 8시 30분 수동으로 정지됐다.

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 이상민)는 “5월 29일 오전 9시 28분 신고리4호기(가압경수로형 1400MW)에서 발생한 발전기 여자기 부속 기기인 콜렉터의 화재와 관련해 원인조사와 설비 정비 기간을 고려해 원자로를 안전하게 수동 정지했다”고 31일 밝혔다.

새울본부는 원자로 가동 중단 기간 신고리4호기 설비 교체와 재발 방지 대책을 수립할 계획이다.

현재 신고리4호기는 방사선 준위 등이 정상 수준에 있으며, 발전소는 안정된 상태를 유지하고 있는 것으로 알려졌다.

