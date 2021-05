'페트병 한복' 입은 김정숙 여사, P4G 기념 '새활용 의류전' 참석

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 부인인 김정숙 여사가 2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의의 부대행사인 '새활용 의류전'에 참석했다.

김 여사는 31일 오후 경복궁에서 열린 새활용 의류전에 주한대사 및 배우자들과 함께 참석했다.

새활용 의류전은 '버려진 것을 보다, 새로운 것을 입다'라는 슬로건 아래 새활용 제품 및 새활용 산업에 대한 국민인식을 높이고 친환경 소비를 독려하기 위해 마련됐다.

새활용(업사이클)은 단순히 재사용하는 재활용(리사이클)과 달리 버려지는 물건에 디자인과 아이디어를 더해 새로운 고부가가치 제품을 만들어내는 것이다.

이 행사에는 P4G 정상 토론세션 참가국 중 캄보디아, 콜롬비아, 베트남, 코스타리카, 페루, 네덜란드 등 6개국의 주한대사 및 배우자, 2050 탄소중립 서포터즈 청년 대표 10명과 한정애 환경부 장관, 새활용 기업 대표, 산업계·유관기관 등 80여 명이 참석했다.

김 여사와 주한대사 배우자들은 '새활용 의류 런웨이'에 투명페트병 70개(500㎖ 기준)를 재활용한 재생섬유 원단과 자투리 천을 활용해 제작한 새활용 한복 차림으로 참석했다.

또 김 여사는 새활용 제품 전시부스에서 폐플라스틱 등 다양한 폐자원을 활용해 제작된 가방·스카프 등 새활용 제품을 살펴봤다. 이 행사에는 평균 354회 출동해 수많은 생명을 지킨 방화복으로 만든 가방도 출품됐고, 김 여사는 이 가방을 동반 관람한 페루 대사 배우자의 자녀들에게 선물하기도 했다.

