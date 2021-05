[아시아경제 류태민 기자] SGC에너지 SGC에너지 005090 | 코스피 증권정보 현재가 45,450 전일대비 250 등락률 +0.55% 거래량 58,586 전일가 45,200 2021.05.31 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일SGC에너지, 150억원 규모 REC 매매 계약 close 는 강릉에코파워와 333억3150만원 규모의 신재생에너지공급인증서(REC) 매매 계약을 체결했다고 31일 공시했다.

계약금액은 최근 매출액 대비 8% 규모로 계약기간은 내년 1월1일부터 2037년 12월 31일까지다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr