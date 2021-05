“고양이를 부탁해” 대형 트럭 밑에 숨은 새끼를 구조한 것은 경찰의 소시지 반찬

부산사상경찰서 감전지구대 경찰의 아기고양이 ‘구출작전’ 15분

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 7.5t 대형 트럭이 달리다 갑자기 멈췄다.

31일 오전 10시 50분께 부산 사상구 감전동 도로에서 자신이 몰던 트럭을 세운 A씨는 순찰 중인 감전지구대 순찰차를 두 팔 벌려 막아 세우더니 “고양이를 부탁한다”고 애타게 소리쳤다.

순찰 근무 중인 경찰들은 영문을 몰라 어리둥절했다.

A씨는 “갑자기 고양이를 발견해 놀라서 트럭을 세웠다”며 “트럭 밑을 살피던 중 엔진 부위에 새끼고양이가 숨어있는 것을 봤지만 꺼낼 수가 없다”며 도와달라고 했다.

남규백 순경과 동료 경찰관은 큰 차량이 도로에 서 있어 교통 정체도 우려됐고, 생명도 구해야 하는 난처한 상황을 맞았다. 재빨리 아기고양이를 구출해내야 하는 수밖에 없었다.

도로를 통제했다. 유인해보지만 고양이는 점점 더 사람을 피해 트럭 밑 깊은 기관 쪽으로 들어갔다.

남 순경은 점심 끼니를 때우기 위해 사놓은 반찬이 생각났다. 마침 고양이의 식욕을 자극할지도 모를 소시지였다.

고양이 ‘유인작전’에 들어간 지 15분이 지났다. 소시지 냄새에 끌린 새끼고양이가 밖으로 나왔다. 구조된 새끼고양이는 순찰차를 타고 사상구청에 인계됐다.

남 순경은 “맛있는 반찬은 사라졌지만 고양이가 무사히 구조돼 기쁨의 맛이 더 크다”고 말했다. ‘작전’은 끝났다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr