우유자조금관리위원회, 6월 1일 ‘우유의 날’ 맞이해 이벤트 실시

우유자조금관리위원회(위원장 이승호)에서 6월 1일, ‘우유의 날’을 맞이해 우유 소비 활성화를 위한 다양한 이벤트를 실시한다.

세계 우유의 날(World Milk Day)은 유엔식량농업기구(FAO)에서 우유의 영양학적 가치를 알리기 위해 2001년 처음 지정한 날이다. 우리나라는 2005년부터 농림축산식품부가 처음으로 주관했고, 우유자조금관리위원회가 참여하면서 이후에 ‘우유의 날’ 행사를 지속적으로 실시하고 있다.

올해는 언택트 시대에 맞게 6월 1일 오후 7시부터 온라인 라이브 스트리밍 방송으로 ‘2021 밀크 온 콘서트(2021 Milk on Concert)’를 진행한다. 밀크 온 콘서트는 지난해 이어 2회째 맞는 기념행사로 국산 우유의 우수성을 알리고 우유에 관련된 다양한 정보를 공유하고자 마련됐다.

밀크 온 콘서트는 우유자조금관리위원회 공식 유튜브 채널인 ‘우유티비’와 양방향 소통 플랫폼 ‘땡기지’를 통해 참여할 수 있다. 이날 방송인 서경석 씨가 진행을 맡고 인기 걸그룹 브레이브걸스와 남성 듀오 노라조 등 유명 출연진이 축하 공연을 진행할 예정이며, 콘서트 영상 중계 외에도 양방향 참여형 설문 토크와 퀴즈를 통해 우유에 대한 영양학적 가치와 장점을 알리고 소비자들과 직접 소통하는 이벤트도 진행된다.

우유자조금관리위원회 이승호 위원장은 “코로나19로 인해 ‘세계 우유의 날’ 행사를 온라인으로 진행할 수밖에 없어 아쉽지만 밀크 온 콘서트를 통해 좋은 시간을 보낼 수 있기를 바란다”며, “야외 활동이 쉽지 않은 요즘 몸과 마음이 지쳐 있을 소비자들에게 뜻깊은 시간이 되기를 바라는 마음으로 준비했으니 많이 참여를 바란다”고 전했다.

더불어 우유자조금관리위원회는 소비자들에게 친숙하고 착한 브랜드로 자리 잡은 이디야커피와 함께 세계 우유의 날 기념 공동 이벤트를 진행한다.

오는 6월 1일 이디야커피에서 간편하고 맛있게 단백질을 섭취할 수 있는 ‘프로틴 밀크’를 출시하면서 많은 소비자들이 건강하고 시원한 여름 나기를 기원하며 온라인 이벤트를 준비했다.

이벤트 참여 방법은 이디야커피 ‘프로틴 밀크’를 구매한 뒤 ‘나만의 인증샷’과 함께 여름휴가 계획을 댓글로 남기면 된다. 이벤트는 6월 30일까지 진행될 예정이며, 우유자조금관리위원회 공식 블로그와 페이스북을 통해 참여가 가능하다. 또한 우유자조금관리위원회 공식 인스타그램을 통해서 본 이벤트 소문 내기를 위한 리그램 이벤트도 함께 진행된다.

우유자조금관리위원회 관계자는 “우유의 날을 맞아 소비자들의 건강하고 시원한 여름 나기를 바라며 준비했다. 이벤트를 통해 소비자와 공감대를 형성하고 국산 우유에 대한 인식 개선에 도움이 될 것으로 기대한다”며, “앞으로 이디야커피와 함께 국산 우유 소비 촉진을 위한 다양한 캠페인을 진행할 계획이니 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

