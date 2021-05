SG골프 ‘SG TOUR 5차 대회’ 성황리 종료

SG골프는 5월 4일부터 31일까지 진행된 'SG TOUR 5차 대회’가 종료됐다고 밝혔다.

SG TOUR는 SG골프 공식 대회로 지난해 SG골프의 양대 대회였던 ‘엑스페론 듀얼밸런스’와 ‘애플라인드 클래식’을 하나로 합쳐 애플라인드와 엑스페론이 후원 중인 대규모 대회다.

이번 5차 대회는 우수한 기량을 가진 참가자들이 대회 마지막까지 치열한 경쟁을 펼치며 순위가 정해졌다. 1위에게는 현금 100만원과 추가 시상품이 지급됐다.

SG골프 권복성 상무는 "SG TOUR는 매월 시상품을 변경하며 대회를 진행하고 있다. 이 부분이 참가자들에게 매력적으로 다가간 것 같다고 생각한다. 골프 인구가 지속적으로 증가하고 있어 골퍼들의 능력 향상에 도움이 될 수 있도록 지속적으로 대회를 진행할 계획이다”고 말했다.

SG골프는 6월 3일부터 30일까지 약 한 달간 SG TOUR 6차 대회를 진행한다. 스트로크, 신페리오, 최다 라운드 등 다양한 부문에 순위를 가려 시상을 진행할 예정이다. 대회 참가를 원하는 골퍼는 대회 기간 내 전국 SG골프 매장에 방문하여 로그인 후 플레이하면 된다.

5차 대회의 최종 결과와 순위 발표, 6차 대회 안내는 SG골프 홈페이지 내 공지사항을 통하여 확인할 수 있다.

