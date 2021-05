“쓰레기매립장이 시민의 활력 쉼터로” 창원시, 마산 덕동 생활폐기물매립장 확 바꿨다

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 푸른 도시사업소는 마산 덕동 생활폐기물 매립장 진입로 유휴지 자투리 공간에 파고라, 운동기구 및 조경 식재로 꾸민 쉼터를 만들었다고 31일 밝혔다.

매립장 근처 마을 주변이 주말과 휴일 방문객이 증가하고 있으나, 야외 휴식공간이 없어 그동안 주민들이 불편함을 느껴왔다. 창원시는 이용객과 주민의 요청으로 매립장 입구 유휴지를 정비했다.

덕동 매립장은 해마다 봄, 가을이 되면 공공근로 인력으로 매립장 입구부터 약 2㎞에 걸쳐 후리지아 등 약 10여종의 화초를 심어 꽃길을 조성하고 있다.

창원시는 꽃길과 연계한 쉼터를 쓰레기매립장이 혐오 시설이 아닌 깨끗하고 환경친화적인 시설임을 알리기 위해 힘을 쏟고 있다.

이종근 푸른 도시사업소장은 "코로나19로 장거리 여행과 실내모임이 어려운 상황이지만, 가까운 공원과 쉼터가 잠깐의 휴식 공간이 돼 시민에게 활력을 주길 바란다"고 말했다.

