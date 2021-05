프리미엄 소파 전문 브랜드 자코모(JAKOMO), 남양주와 양산 전시장에 ‘Queen Line Zone’ 공개

우아하면서도 기품 있는 분위기의 배우 이지아가 모델로 함께하는 ‘자코모 퀸 라인(Queen Line)’이 자코모 남양주 및 양산 전시장에 전시됐다.

지난 17일 공개한 자코모소파 퀸 라인은 여왕이라는 제품군의 명칭에 걸맞은, 멋스럽고 고급스러운 디자인을 보유하면서도 포근하고 편안한 착석감을 제공하는 프리미엄 소파 9종으로 구성되어 있다.

세련되고 감각적인 특징을 갖고 있는 자코모소파 퀸 라인 9종 소파는, 퀸 라인만의 엘레강스한 감성이 담겨 있는 ‘뉴 이브’, ‘뉴 판테’, ‘리노’, ‘바인’, ‘휘몰라’, ‘테스’, ‘카이저’, ‘로랑’, ‘페리나’로, 자코모소파의 엄선된 프리미엄급 소재로 제작되어 편안하고 여유로운 쿠션감을 제공함과 동시에, 퀸 라인 특유의 감각과 바탕으로 거실에 우아함을 더해주는 디자인이 돋보이는 라인이다.

특히, 해당 소파들은 최소화한 가공을 통해 부드러운 천연가죽의 최고급 질감과 자연스러운 무늬를 표현함과 동시에, 유려한 색감과 아기 피부를 만지는 듯한 촉감을 보유한 자코모쇼파만의 프리미엄 가죽 ‘떼르소’와 벨벳 같은 부드러운 촉감과 텍스처와 최상급 내구성을 자랑하는 벨기에산 하이엔드 패브릭 ‘젠위브’로 제작된 소파 등으로 구성되어 있어 국내 소파 시장 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있다.

높은 퀄리티의 자코모 퀸 라인 소파들이 전시되어 우아한 분위기를 연출하고 있는 ‘퀸 라인 존(Queen Line Zone)’은 자코모 남양주 전시장과 양산 전시장에 위치하고 있으며, 퀸 라인 존에서 소비자가 직접 소파 체험을 할 수 있다.

자코모쇼파 전시장과 퀸 라인에 관련한 정보는 자코모쇼파 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

