AK플라자, 애경 창립 67주년 기념 '매일유업 팝업행사' 진행

AK플라자 분당점서 상하목장 신제품·상하농원 특산물 선보여

행사 일주일간 구매고객 대상 혜택 마련

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자는 창립 67주년을 기념해 매일유업 유기농 브랜드 상하목장과 상하농원이 함께하는 팝업 행사를 업계 최초로 진행한다고 31일 밝혔다.

AK플라자 분당점에서 6월3일까지 진행되는 팝업 행사에서는 매일유업 유기농 전문 브랜드인 상하목장의 인기 제품과 상하농원 공방에서 생산한 수제 제품, 산지 농산물로 만든 다양한 제품을 선보일 예정이다. 상하농원 공방은 유네스코의 생물보존권 지역으로 지정된 전북 고창에 위치한 농촌 체험형 테마마크다.

이번 행사에서는 다양한 신제품과 패키지 제품을 선보인다. 지난달 출시된 상하농원의 '고창 황토 고구마말랭이' '고창 황토 고구마스틱' '우리쌀 식혜' 등 신제품을 선보인다. 상하농원의 순백색유정란 기획상품을 한정 수량으로 판매하며 일정 금액 이상 구매 시 상하농원 반숙란 2구를 증정하는 이벤트도 진행된다. 행사에 대한 자세한 사항은 AK플라자 홈페이지 및 AK플라자 백화점 애플리케이션을 통해 확인 가능하다.

한편 AK플라자는 애경 창립 67주년을 기념해 고객의 '데일리 프리미엄(Daily Premium)'을 위한 행사와 이벤트를 진행 중이라고 밝혔다. 6월10일까지 67명의 고객에게 경품을 지급하는 '창립 67주년 축하, 경품 이벤트'가 진행되며 다양한 제철 식품을 합리적인 가격으로 제공하는 식품 행사도 선보이고 있다.

AK플라자 식품관 관계자는 "이번 팝업 행사는 애경 창립 67주년을 맞아 친환경 및 유기농 제품에 대한 고객 관심이 높아지고 있는 점을 반영해 기획하게 됐다"며 "일주일간 진행되는 이번 행사에서 상하목장과 상하농원의 인기 상품을 다양한 혜택으로 만나보길 바란다"고 말했다.

