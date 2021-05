[아시아경제 김흥순 기자] 과학기술정보통신부 관료 출신의 손지윤(47) LG유플러스 신규사업추진담당 상무가 네이버로 이직한다.

30일 관련 업계에 따르면 손 상무는 6월 중순부터 네이버로 출근한다. 손 상무는 서울대 서어서문학과를 나와 행정고시 42회로 공직에 입문, 미래창조과학부 뉴미디어정책과장과 과학기술정보통신부 전파방송관리과장 등을 역임했다.

지난해 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 200 등락률 +1.36% 거래량 1,614,253 전일가 14,700 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 LG유플, 한국바스프 울산 화성공장에 스마트팩토리 구축“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대SKT 'V컬러링' 이통 3사로 확대… LG유플도 가세 close 에 합류했다가 1년여 만에 네이버로 자리를 옮긴다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr