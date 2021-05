경기교육청 '생태환경 영양식생활 교육 연구단' 가동

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청 내 '생태ㆍ환경 영양식생활 교육 연구단'이 31일부터 본격 활동을 시작한다.

경기교육청은 앞서 공모를 통해 도내 교사, 영양(교)사, 학부모, 교수 등 전문가 40여명으로 연구단을 꾸렸다.

연구단은 앞으로 ▲경기도 영양식생활 교육과정 ▲생태ㆍ로컬푸드 ▲환경ㆍ음식물쓰레기 ▲학생주도 영양식생활교육 등 분과별 연구사업을 진행한다.

또 학교급별 생태ㆍ환경 교육자료 개발, 영양(교)사 영양ㆍ식생활교육 전문성 강화, 그린스마트스쿨 교육급식 발전 방향, 교육과정-윤리적소비 생태환경 융ㆍ복합연수 등도 추진한다.

경기교육청은 음식물쓰레기를 줄여 학교급식이 환경에 미치는 영향을 최소화하고, 식재료 생산과 유통 그리고 소비ㆍ폐기에 이르는 전 과정에서 미래세대가 저탄소 식생활을 실천할 수 있도록 돕는 역할을 한다.

유승일 경기교육청 학생건강과장은 "코로나19를 비롯해 각종 환경 변화 속에서 개인의 건강관리 역량이 더욱 중요해졌다"면서 "생태와 환경의 가치까지 학교와 가정생활에서 실천할 수 있도록 연구단의 활동과 성장을 기대한다"고 밝혔다.

