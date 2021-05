"韓 온실가스 발생에 따른 경제적 피해 연간 38조원"

[아시아경제 주상돈 기자] 우리나라 온실가스 배출에 따라 발생하는 경제적 비용이 연간 38조원에 달한다는 연구 결과가 나왔다.

30일 민간 싱크탱크 LAB2050은 1990년부터 2019년까지의 온실가스 배출량을 우리 경제에 끼친 영향으로 환산한 결과 이 같은 결과를 얻었다고 30일 밝혔다.

LAB2050 연구팀은 온실가스 배출이 가져올 피해를 1t당 약 5만5000원으로 추산했다. 이를 2018년 탄소 순배출량인 6만8630t을 기준으로 환산한 결과 약 38조원의 비용이 발생한다. 순배출량이란 전체 탄소배출량에서 임업 등을 통해 흡수한 양을 차감한 순수 추가 배출량이다.

온실가스 배출의 경제적 비용을 추정하는 연구는 세계적으로 다양하게 이뤄지고 있다. 이번 LAB2050 연구에서는 미국 정부에서 공식적으로 발표하는 비용 추정치를 사용했다. 이 추정치는 미국의 기후변화 정책을 수립할 때 사용하는 공식적인 수치다. 온실가스 사회적 비용평가를 위한 범부처 위원회를 통해 오바마 행정부 시절 2회(2010·2016년), 바이든 행정부 시절 1회(2021년) 발표된 바 있다.

이원재 LAB2050 대표는 "온실가스 배출의 이익은 일부 대기업 등 소수가 가져가며 비용은 미래세대를 포함한 사회 전체가 떠안는 구조"라며 "온실가스 배출의 비용을 고려해 우리 경제의 성과를 다시 판단한 뒤 전환을 모색할 필요가 있다"고 말했다.

