美 4월 근원 PCE 3.1%↑‥국채금리 안정·증시 상승

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 인플레이션 지표가 또다시 예상을 넘는 상승세를 보였다. 인플레이션 우려에도 불구하고 미 증시는 강세로 출발했고 국채금리는 변동을 보이지 않았다.

미 상무부는 28일(현지시간) 4월 근원 개인소비지출(PCE) 지수가 전년동기 대비 3.1% 상승했다고 발표했다. 시장이 예상한 2.9%에 비해 높았다. 3월 근원 PCE지수도 기존 1.8%에서 1.9%로 상향 조정됐다.

4월 근원 PCE는 전월 대비로는 0.7% 증가했다. 예상치는 0.6% 증가였다. 전월의 증가율은 0.4%였다.

근원 PCE는 연방준비제도(Fed)가 통화정책 변화에 가장 중요하게 참조하는 지수다. Fed는 2%를 일정 기간 웃도는 '평균 물가목표제'를 도입하고 있다. Fed는 인플레이션 상승이 일시적이라는 입장을 고수하고 있지만 최근 부동산 가격 급등을 고려해 자산매입 규모는 축소할 수 있다는 의견이 확산하고 있다.

유류와 식품을 포함한 PCE는 전년동기 대비 3.6%가 증가했다. 전달에는 2.4% 증가였다.

4월 소비자물가지수(CPI)가 4.2%나 급증한 데 이어 PCE까지 예상보다 높은 상황은 인플레이션 우려를 자극하고 Fed가 통화정책에 대한 입장을 수정할 것이라는 우려를 키울 수 있다.

4월 개인 소득은 13.1%가 감소했다. 시장 예상치 14.1% 감소 전망보다는 감소 폭이 적었다. 개인소득은 미 정부의 1400달러 현금 지급 영향으로 지난 3월에는 20%나 상승했었다.

개인소비는 전달 대비 0.5% 늘어났다. 이는 예상치와 같다. 전달에는 4.7%나 급증했었다. 월스트리트저널은 개인소비 증가율이 감소했지만 견실한 증가를 했다고 평했다.

PCE 상승에도 불구하고 이날 10년물 미 국채금리는 전일과 동일한 1.61% 부근에서 형성되고 있다.

미 증시도 상승 출발했다. 다우존스30산업평균지수 선물은 0.4%, S&P500 지수는 0.2%, 나스닥 지수는 0.3% 상승해 거래를 시작했다.

