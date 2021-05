굿네이버스, 대한예수장로회(합동) 남광주노회에 후원 물품 전달

광주광역시 취약계층을 위한 4천 9백만 원 상당의 식품, 위생용품 등의 후원 물품 전달

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 광주전남지역본부는 대한예수장로회(합동) 남광주노회에 지역사회 취약계층을 위한 후원 물품을 전달했다고 28일 밝혔다.

이날 후원품은 광주광역시 취약계층을 위해 270박스 4천 9백만 원 상당의 식품, 위생용품 등으로 이뤄졌다.

배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장은 “이번 후원 물품 전달로 복지 사각지대에 있는 지역사회 취약계층을 발굴하고 지원할 기회가 되기를 바란다”며“힘든 시기를 보내고 있는 우리 이웃들에게 위로가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김장수 대한예수장로회(합동) 남광주노회장은 “코로나19의 장기화로 인해 모두가 힘든 상황 속에서도 지역사회 취약계층을 위해 나눔을 실천해 주심에 감사드린다”고 밝혔다.

한편, 굿네이버스 광주전남지역본부는 지자체, 공공기관, 복지기관, 기업들과 협력해 지역 내 다양한 문제를 해결하고 소외된 이웃, 도움이 필요한 아이들을 지원하는 데 앞장서고 있다.

