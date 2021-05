여름 과일 틈새시장 겨냥…함평군 미니(애플)수박 본격 출하

높은 당도에 손쉽게 깎아 먹을 수 있어 선호도 높아

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군이 신(新)소득 작목으로 육성 중인 미니(애플)수박이 이달 말 첫 출하를 앞둬 본격적인 여름 과일 틈새시장에 뛰어들었다.

28일 군에 따르면 지난 2019년 시범 재배를 거쳐 지난해부터 본격 생산됐던 함평 애플수박이 올해는 예년보다 두 배가량 늘어난 12 농가 3.2ha 시설하우스에서 일제히 수확 작업에 들어갔다.

기존 수박의 4분의 1 크기인 미니(애플) 수박(900g~1.5㎏) 은 한 주당 3~4개까지 수확할 수 있어 일반 수박보다 높은 소득을 기대할 수 있다.

특히, 크기가 작고 껍질이 얇아 섭취가 간편하고 높은 당도를 자랑하면서, 최근 지속해서 증가하고 있는 1인 가구 소비 트렌드와도 맞아떨어져 큰 인기를 끌고 있다.

농업인 윤경자 씨는 “지난해에는 장마로 어려움을 겪었는데 올해는 비닐하우스 시설보강으로 더 넓은 면적에서 재배한 만큼 안정적인 소득을 올릴 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 함평군은 미니수박 재배면적을 지속 확대하고 다각적인 지원을 통해 미니수박을 지역 특화 품목으로 자리매김할 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr