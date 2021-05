6년 연속 전남 10대 고품질 브랜드 쌀 선정 쾌거 이룬 함평 ‘나비 쌀’

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평 나비쌀이 6년 연속 ‘전남 10대 고품질 브랜드 쌀’에 선정되는 쾌거를 거뒀다.

전남 함평군은 28일 함평군농협쌀조합공동사업법인이 생산한 함평 나비쌀이 전남도 주관 ‘전남 10대 고품질 브랜드 쌀’ 평가에서 우수상을 받았다고 밝혔다.

전남 10대 고품질 브랜드 쌀은 한국식품연구원 등 쌀 관련 전문기관의 평가로 시중 판매처에서 2회에 걸쳐 무작위로 시료를 구입해 전문 분석기관에 의뢰하고, 품종 혼입률, 품질, 외관 품위, 식미 평가, 중금속·잔류농약 검사, 서류·현장평가 등을 심사한다.

함평군은 단지별 농가 계약을 통한 우수종자 보급, 지속적 농가 재배 교육, 맞춤형 현장 지도기술 등 체계적 관리 및 시설현대화 지원 등의 노력이 이번 평가에서 높은 점수를 받은 것으로 분석하고 있다.

이상익 군수는 “품질개량 등 발전방안 모색을 위해 조합·농가와의 소통을 더욱 강화하고 온·오프라인을 통한 판로확보 등 지속적인 경쟁력 제고에 매진해 6년 연속 선정을 넘어 함평 나비 쌀 이 대한민국 최고 브랜드 쌀로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 함평 나비쌀은 지난 2003년 첫 선정 이래 올해로 열네 번째 전남 10대 브랜드 쌀에 이름을 올렸다.

