[아시아경제 이정윤 기자] 경찰이 휴대전화 500여대를 훔친 물류센터 근무자를 절도 혐의로 구속했다.

28일 서울 송파경찰서에 따르면 30대 남성 A씨는 2019년 3월께 자신이 근무하던 물류센터에서 휴대전화를 훔친 후 팔아치워 8억원가량을 챙긴 혐의로 구속됐다.

A씨는 경찰에 전세 자금 마련을 위해 물건을 훔쳤다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 범행 경위를 조사하는 한편 범죄 수익금을 회수하는 절차를 진행할 방침이다.

