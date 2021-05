영국, 얀센 코로나 백신 사용 승인

화이자·아스트라제네카·모더나에 이어 4번째 사용승인

[아시아경제 김수환 기자] 영국이 얀센의 코로나19 백신 사용을 승인했다.

맷 행콕 영국 보건장관은 28일(현지시간) 성명에서 얀센 백신 사용 승인을 알리면서 "영국의 성공적인 백신 접종 정책이 더 힘을 받게 됐다"고 전했다.

행콕 보건장관은 "올해 추가 접종을 할 경우에 1회만 접종하면 되는 얀센 백신이 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

이로써 영국에서 승인받은 백신은 화이자, 아스트라제네카, 모더나에 이어 얀센까지 4가지가 된다.

영국은 얀센 백신 2000만회분을 주문해놨으며 물량은 올해 들어올 예정이다.

앞서 영국 보건당국은 미국에서 얀센 백신의 혈전 발생 우려가 제기된 뒤 조기 승인을 미룬 것으로 알려졌다.

지금까지 미국에선 700만명 이상이 얀센 백신을 맞았고 혈전은 8건 발생했다.

유럽의약품청(EMA)은 또 지난달 얀센 백신이 혈소판 감소를 동반하는 특이 혈전을 매우 드물게 유발할 수 있다는 경고를 제품 정보에 추가하도록 한 바 있다.

