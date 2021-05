[아시아경제 황윤주 기자] 토요일인 29일은 중부에 구름이 많고 오후부터 비가 내리겠다. 경남과 전라 등 남부는 대체로 맑겠다.

예상 강수량은 경기 북부와 강원 영서 5∼20㎜, 강원 영동 북부, 충북 북부, 경북 북부 내륙, 울릉도와 독도 5㎜ 미만이다. 아침 최저기온은 11∼15도, 낮 최고기온은 19∼27도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 경상권에는 새벽까지 바람이 강하게 불고, 새벽부터 아침 사이 강원 내륙과 산지, 충남 내륙, 전라에는 안개가 짙게 끼겠다.

