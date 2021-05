'특채 의혹' 조희연, 변호인 선임… "공수처 수사 자체가 위법 소지"

[아시아경제 김대현 기자] 해직교사 부당 특별채용 의혹으로 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사를 받고 있는 조희연 서울시교육감이 변호인을 선임했다.

28일 법조계에 따르면 조 교육감은 이재화 법무법인 진성 변호사를 선임했다. 이 변호사는 지난 20일 공수처 수사2부(부장검사 김성문)에 '공수처 수사 자체가 위법의 소지가 있다'는 취지의 의견서를 제출한 것으로 알려졌다.

조 교육감은 지난 2018년 7∼8월 해직교사 5명을 특정해 교육공무원으로 특별채용하는 방안을 검토·추진하라고 지시한 혐의(직권남용권리행사방해)를 받고 있다.

이날 이 변호사는 '(조 교육감 사건은) 공수처 수사 대상이 아니고, 설령 그렇다고 해도 직권남용권리행사방해죄를 적용하기 어렵다'는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

한편 공수처는 지난 18일 서울시교육청을 압수수색했다. 공수처는 특채 과정에 관여한 당시 비서실장 A씨를 비롯해 사건 관계인들을 참고인 신분으로 조사하고, 이를 토대로 조 교육감을 조사할 것으로 보인다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr