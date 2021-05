추미애 "선거 지니 내 탓 상처…조국사태 아닌 '윤석열 항명 사태'"

[아시아경제 강주희 기자] 추미애 전 법무부 장관이 4·7 재·보궐 선거 참패 원인을 자신과 조국 전 법무부 장관 책임으로 돌리는 일각의 주장에 서운함을 토로했다.

추 전 장관은 이날 열린민주당 유튜브 채널 '열린민주당 TV'에 출연, "재보선 지고 나니까 '조국, 추미애 탓'이라며 이상한 방향으로 끌고 간다"며 이같이 말했다.

추 전 장관은 "조 전 장관이 물러나고 제가 법무부의 공백을 메우고 총선에서 이겼을 땐 '조국, 추미애 덕분이다. 고맙다'고 얘기 안 했다"라며 "요 며칠 전까지 심하게 우울증 비슷하게 앓았다. 지난 1년간 너무 많은 지탄과 욕을 들어 마음이 상처투성이"라고 밝혔다.

이어 "보궐선거에서 (여당이) 개혁을 계속하겠다는 말을 안 하더라. 그래서 제가 도울 방법이 없었다"면서 "그래서 검찰개혁과 언론개혁 얘기를 하면 표가 떨어진다고 생각하나 싶어 우울했다. 촛불의 추억이 4년 지나서 이렇게 주저앉으면 안 된다고 생각해 어떻게 재점화를 해야 하지 않을까 생각한다"고 말했다.

추 전 장관은 윤석열 전 검찰총장에 대해선 "중수청(중대범죄수사청)을 본인 사퇴의 명분으로 삼으며 억울한 피해자인 것처럼 하는데, 그건 왜곡이 너무 심하다"고 비판했다.

이어 민주당 일각에서 재보선 패배 원인으로 '조국 사태'를 꼽은 것에 대해서는 "조국 사태라고들 하지만 검찰개혁에 저항하는 윤석열 항명 사태가 맞는 것"이라고 지적했다.

법무부 장관직을 맡게 된 이유로는 "4년 전 광장에 모인 분들이 우리에게 가장 먼저 주문한 게 검찰개혁이고 언론개혁"이라면서 "개혁이라는 과제를 내가 해야 한다면 지옥불에 들어가더라도 주저하지 않고 해야 했다"고 말했다.

그러면서 "대한민국 검찰은 수사권·기소권·형집행권·영장청구권을 다 갖고 있다. 전 세계에 유례없는 막강한 권한"이라며 "수사-기소권 분리에 속도 조절은 필요하지 않다"고 강조했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr