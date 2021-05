‘뒷북을 넘어 파토?’ 양산시의회, 의원 간 협의 실패로 부동산 전수조사 미시행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시의회는 시의원 부동산 거래 전수조사 추진이 의원들 간의 합의점이 도출되지 않아 미시행한다고 28일 밝혔다.

시의회는 오늘 의장실에서 더불어민주당과 국민의 힘 소속 의원 각 2명씩이 참석한 가운데 조사 대상과 조사 기간에 대해 의견을 나눈 결과, 조사 기간에 대해서는 최대 7년으로 하되 의원 재임 기간으로 하는 부분은 합치를 봤다.

그러나 조사 대상은 본인, 배우자와 직계존비속뿐만 아니라 그들이 보유하고 있는 주식의 법인에 대한 부동산 거래조사를 포함하는 부분에 대해서는 의견이 나뉘었다.

더불어민주당 소속 의원들은 시민 및 시민단체에서 의원과 가족이 보유하고 있는 주식의 법인까지 포함하는 것을 요구하고 있을 뿐만 아니라, 시민의 알권리를 위해 주식의 지분과 상관없이 법인이 포함해야 한다는 의견을 제시했다.

하지만 국민의 힘 소속 의원들은 법인은 많은 주주로 구성돼 있는데 주식을 보유하고 있다는 이유만으로 법인까지 포함하는 것은 다른 주주들에게까지 영향을 미칠 수 있으므로 법인을 포함하는 것은 불합리하다는 의견을 제시했다.

양당 소속 의원들이 이견을 보이자 임정섭 의장은 본인, 배우자와 직계존비속이 50% 이상 지분을 보유하고 있는 법인으로 하는 방안을 중재안으로 제시했으나 그 중재안에 대해서도 견해 차이가 좁혀지지 않자 부동산 거래조사는 더 추진이 어렵다는 결론을 내렸다.

임 의장은 “합의가 이루어지지 않은 상태에서 조사를 진행하면 향후 더 큰 논란으로 내홍이 깊어질 경우 의회 운영 자체가 어려워질 것 같아 불가피하게 미시행하는 것으로 결론을 내렸다”며 “시민들에게 큰 실망을 드리게 되어 너무나 죄송하다”고 말했다.

