롯데百 본점, 골프 열풍에 "리뉴얼도 골프 먼저"…6월 오픈

6월1일 전면 리뉴얼된 1400㎡(420평) 규모 골프 매장 선보여

1~4월 2030 골프 상품 매출 62% 신장, 영골퍼 큰손 자리잡아

영골퍼에 인기인 지포어, 어메이징크리, 페어라이어 등 신규 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 다음 달 1일 젊은 연령층을 중심으로 뜨거운 사랑을 받고 있는 골프 매장을 새롭게 선보인다고 30일 밝혔다. 롯데백화점은 차별화된 매장과 쇼핑 콘텐츠를 선보이기 위해 지난 3월 본점 전면 리뉴얼에 돌입했다. 본점 5~6층에 해당하는 남성패션 및 골프웨어 매장 리뉴얼을 우선 시작해 첫번째로 골프 매장을 선보이게 됐다.

롯데백화점 골프 의류 및 용품 매출 중 2030세대 매출은 올해 1~4월 62% 증가했다. 전체 골프 매출 신장률보다 7%포인트 높은 수치다. 젊은 층 사이에서 골프에 대한 관심이 지속적으로 늘어남에 따라 본점은 6층 골프 브랜드 매장 전체 면적을 기존보다 30% 늘린 1400㎡(420평) 규모로 확대하고, 세련된 디자인과 컬러감으로 화제가 되고있는 하이엔드 골프웨어 브랜드 5개를 신규로 도입했다. 기존 브랜드들 또한 최신 인테리어를 적용해 새로운 모습으로 고객들을 맞이한다

이번에 선보이는 신규 브랜드들은 영골퍼들에게 유명세를 떨치고 있는 브랜드들이다. 대표적으로 핑크, 퍼플 등 형형색색의 골프 장갑과 유니크한 디자인의 골프화, 세련된 의류로 여성 골퍼들에게 큰 호응을 얻고 있는 지포어다. 코오롱 FnC가 공식 수입하는 글로벌 럭셔리 골프 브랜드로 롯데백화점 수도권 점포 최초로 오픈한다.

해골 모양 심볼과 골프에 최적화된 기능성 의류로 인기를 끌고 있는 '어메이징크리'도 입점을 앞두고 있다. 백화점 업계 최초로 지난 3월 인천터미널점에 입점해 월 평균 매출 1억원을 기록하며 가파른 상승세를 보이는 프리미엄 골프 브랜드다. 이 외에도 패션에 민감한 영골퍼들을 타깃으로한 '페어라이어' '세인트앤드류스' '어뉴골프' 등을 함께 선보인다.

한편 골프 상품군 옆에는 2030세대에게 인기 있는 시리즈, 에피그램, 커스텀멜로우 등 브랜드를 하나의 매장으로 편성한 복합 매장 '맨즈갤러리'가 오픈한다. 3D 홀로그램을 활용한 인테리어 연출을 비롯해 지방 소도시 특산품과 에피그램 상품을 연계해 선보이는 '로컬 프로젝트'를 매장에서 전시 판매해 젊은층을 공략한다. 이번 시즌에는 충북 옥천의 다양한 농가공품과 감성을 담은 굿즈를 함께 선보이며 옥천의 여유로움과 아름다움을 전할 예정이다.

이외에도 롯데백화점은 남성복 시장의 고급화와 캐주얼라이징 트렌드에 맞춰 남성 해외명품 및 컨템포러리 브랜드를 대폭 확대한 리뉴얼을 진행 중이다. 남성 명품은 오는 7월, 남성 컨템포러리 매장은 오는 9월 오픈 예정이다.

안대준 롯데백화점 본점장은 "백화점 업계에서 포스트코로나에 대한 기대감이 커지면서 리뉴얼을 발빠르게 진행하고 있다"며 "골프웨어 시장에서 급성장하고 있는 신흥 브랜드들을 새롭게 도입해 골프 상품군을 제일 먼저 새단장했으며 명품, 컨템포러리 매장도 순차적으로 오픈해 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr