볼보자동차, 24주 유급 육아휴직 정책 통해 존중 받는 ‘볼보 가족’ 만든다

지난 12월 정부는 2025년까지 추진될 인구 정책의 기반으로 제4차 저출산·고령사회 기본계획을 확정했다. 주요 내용은 아이를 키우는 부모의 부담을 줄여주기 위한 영아수당 지급 기준과 금액 인상, 출산 장려 및 부부 공동 육아를 위한 육아휴직 시 휴직급여 지급, 저소득 다자녀 가구 지원 방안 등을 담고 있다. 또한 최근 여성가족부는 국무회의를 거쳐 ‘제4차 건강가정기본계획(2021~2025)’을 확정했다. 가족 형태 다변화와 개인 권리에 대한 관심 증대 등 시대 흐름을 고려해 다양성과 보편성, 성 평등을 중시하는 방향으로 가족 정책을 개편하는 것이 골자다.

국내 정책이 이렇게 가족 구성원을 다양하고 존중하는 방향으로 균형감 있게 변화하는 흐름 속에서 복지 국가로 불리는 북유럽의 국가와 기업들은 어떠할까. 대표적 스칸디나비안 국가라 할 수 있는 스웨덴에서는 이미 70년대부터 한 손엔 커피를, 한 손에는 유모차를 끄는 육아에 적극적인 아빠를 의미하는 ‘라떼파파’Latte Pappa)가 등장했다. 또한 ‘스칸디맘·스칸디대디’ 같은 자녀와 많은 시간을 보내며 정서적 유대감을 키우는 북유럽식 양육법도 국가와 기업이 적극이고 포괄적인 육아휴직을 도입했기에 생겨날 수 있었다. 그렇다면 이러한 북유럽의 균형잡히고 평등한 이해와 배려를 기반으로 한 기업인 볼보자동차는 어떤 내용으로 건강한 가족 개념을 지원하고 있을까.

스웨디시 럭셔리 브랜드인 볼보자동차는 일과 삶의 균형을 지향하는 스웨덴의 ‘라곰(Lagom)’ 문화의 중요성과 영향력을 강조한다. 특히 일과 가정의 균형을 넘어 커리어 관리 등 건강한 비즈니스 강화 또한 전달하고자 노력한다.

최근 볼보자동차는 전 세계 모든 임직원 대상(생산 및 사무직 포함) 24주간 유급 육아휴직을 제공하는 새로운 ‘가족 유대강화(Family bond)’ 정책을 도입한다고 밝혔다. 이 글로벌 정책은 지난 수십 년동안 부모와 자녀 모두에게 실질적인 혜택을 제공해온 것으로 알려진 스웨덴의 관대한 육아휴직 제도에 관한 국가 법률에서 영감을 받아 탄생했다.

대상은 1년 이상 근속한 직원이라면 성별에 상관없이 유급 육아휴직을 사용할 수 있는 제도로 부모가 된 이후 3년 이내에 언제든 사용할 수 있다. 해당 기간에는 기본급의 80%를 한도 제한 없이 보전받게 된다. 특히 주목할 만한 점은 전 세계 국가의 육아휴직 정책보다 더 포괄적이고, 실질적인 지원을 담고 있다는 것이다. 입양 및 위탁 양육, 대리 부모, 동성 부부 등 출산 여부와 상관없이 법적으로 인정받는 모든 부모에게 적용된다.

볼보자동차코리아 임직원 중 4월 1일 이후 출산 및 입양한 아이가 있다면 해당 글로벌 정책을 적용 받는다. 대상자는 남녀 구분 없이 최대 24주의 육아휴직을 사용할 수 있고, 육아휴직 시작일을 기준으로 볼보자동차코리아는 해당 임직원에게 매달 통상임금의 80%를 지급한다. 가령, 고용보험에서 제공되는 육아휴직 급여가 현재 임금의 50% 수준이라면 회사에서 나머지 30%에 해당하는 임금을 보전하여 80% 수준을 보장하는 방식이다.

한편 볼보자동차는 이번 글로벌 정책 시행에 앞서 2019년 EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 지역에서 시범 운영 한 바 있는데, 전체 지원자 중 46%가 무려 남성으로 기록됐다. 또한 직원들은 성 중립적이고 포용적이며, 개인적인 상황에 유연함을 갖춘 정책을 높이 평가하는 것으로 나타났다.

