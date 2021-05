11학년의 마지막 방학, 경쟁력 향상으로 목표 대학 진학하기

이제 11학년에서 12학년으로 올라가서 대학교에 지원을 해야 하는 학생들은 거의 막바지 단계까지 왔다. 모든 학생들이 9학년부터 학업과 과외활동 분야 등에서 최선을 다해왔다는 것은 의심할 여지가 없지만, 마지막 방학을 이용하여 자신을 남들보다 더 돋보이게 할 수 있다는 것을 알고 실행에 옮기는 학생들은 적은 편이다.

이미 대학들은 지난 2년여동안 학생 대부분이 온라인으로 학습하고 활동을 해왔다는 것을 알고 있다. 그럼에도 불구하고 자신의 발전과 이상을 향해 어떠한 노력을 했는지를 보고 싶어하는 이중적인 면도 보이고 있기 때문에 이러한 상황에서 합격 가능성을 높이기 위해서는 창의력과 리더십, 커뮤니티에 대한 관심과 헌신 등을 보여주어야 한다.

기존에 진행되고 있는 활동에서 리더십을 보여주기

학교 회장이나 부회장이 아니더라도 리더십을 보여줄 수 있는 방법은 많이 있다. 실제 회장이나 부회장이라는 직함보다는 어떠한 일을 주도적으로 기획해서 어떠한 변화를 가져왔는지에 여부에 따라 리더십을 평가하게 된다. 예를 들어 학교의 비즈니스 클럽의 멤버라면 클럽 멤버들을 독려하여 현재 팬데믹 상황에서 지역사회의 상권을 살리기 위한 아이디어를 연구하고 그것을 지자체에 제안한다면 그 제안의 효율성과 실행여부를 떠나서 리더십을 인정받게 될 것이고 나아가 지역사회에 대한 관심과 헌신도 보여줄 수 있다. 물론 이 활동이 자신이 하고자 하는 전공과도 일치한다면 관심사에 대한 지속적인 연구와 노력 부분에서도 높은 점수를 받게 될 것이다.

온라인을 최대한 활용하기

대면활동이 불가능하다는 이유로 주저앉아 있는 학생들을 좋아할 대학교는 없다. 따라서 약간은 불충분하더라도 온라인을 활용한 여러가지 활동들을 기획하고 실행에 옮기는 것이 필요하다. 예를 들어 평소 멘토링 서비스를 하고 있었다면 교재를 개발하여 온라인에 공개를 하거나 강의를 유투브에 올려서 많은 사람들이 볼 수 있도록 하는 것도 좋은 방법이다.

프로젝트 시행

앞서 이야기한 두가지를 모두 활용할 수 있는 방법이다. 평소 관심이 있었던 것이나 사회적인 이슈들 중 한가지를 골라서 프로젝트를 오픈하고 진행하는 것이다. 시간이 부족해서 결과가 나오지 않아도 괜찮다. 대학들은 결과도 중시하지만 그보다 더 높은 점수를 주는 부분이 노력을 하는 모습이다. 노력을 한다는 것을 알게 되면 대학교에 진학하고 나서도 부단한 노력을 할 것이라는 믿음을 주게 될 것이고 그것은 합격을 결정하는데 많은 도움을 줄 것이다.

리서치&논문

대학의 입학사정관들은 썸머캠프를 통해 기존 대학의 연구실이나 프로그램에 등록하는 것 보다 스스로 하는 리서치를 중요하게 생각한다. 자기주도적 학습능력과 도전정신, 독립성 등을 보여줄 수 있는 가장 좋은 방법이며, 대학에 와서 실제로 해야 하는 것들 과도 밀접한 연관이 있기 때문이다. 이러한 리서치를 할 때 꼭 대학교수와 같이 진행할 필요는 없다. 학교의 선생님이나 학원의 선생님도 충분히 가능하다. 물론 전문적인 영역을 다루려면 대학교수와 진행을 하는 것이 좋지만 실제 고등학생을 멘티로 삼아 줄 대학교수가 많지 않기 때문에 적절한 멘토가 있다면 꼭 대학교수가 아니어도 상관이 없다. 시간이 많지 않기 때문에 전문적인 과학을 다루는 것 보다는 이론과 철학, 정책 등에 관한 리서치를 하는 것을 권장한다.

VSGIS 학장은 "지난해와 같이 올해 입시는 팬데믹으로 인하여 공인시험 점수나 교내외의 대면 활동들을 충분히 할 수 없었기 때문에 개인적으로 노력한 부분을 에세이에 어떻게 기술을 할 것인지를 신중하게 생각하고 결정해야 한다"고 전했다. 끝으로 “마지막 여름방학을 아깝게 원서관련 에세이를 쓰는데 보내는 학생들이 많은데 만약 위에 언급한 활동들을 하게 된다면 주머니속의 송곳처럼 원하지 않아도 또래에서 두드러지는 학생이 될 것입니다.”라고 덧붙였다.

