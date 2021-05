호재 넘치는 ‘경산’ 일대…경북 대표 도시로 ‘주목’

HDC현대산업개발 ‘경산 아이파크’ 호재 업고 비규제지역 눈길

경상북도 경산시가 일대 큰 변화를 가져올 대형 호재들을 필두로 부동산 시장에서 주목받고 있다. 산업단지조성부터 탄소융복합산업 클리스터, 대규모 경산지식산업지구에 선보이는 혁신생태계 및 프리미엄 아울렛 조성까지 스케일 큰 대형 호재들이 연달아 예정돼 있기 때문이다. 이로 인해 경산시는 지역 가치 상승이 기대되고, 인구 유입도 기대할 수 있어 대형건설사 브랜드단지 타운도 조성되고 있다. 이에 경산시가 경상북도를 대표하는 도시로 거듭날지 귀추가 주목되고 있다.

경산 미래비전 중 하나는 경산4일반산업단지다. 경산4일반산업단지는 경산시 진량읍 신제리와 다문리 일원에 위치해 있으며, 총 면적은 240만 2,459㎡로 약 72만평에 해당되는 대규모 산업단지다. 경산4일반산업단지는 교통과 인적자원, 산업클러스터 3박자를 갖춰 호평을 받고 있는 곳이다.

경부고속도로(경산IC), 국도4호선, 국지도 69호선이 인접해 사통팔달의 교통망이 마련됐고, 지난 5월 경부고속도로 진량 하이패스IC 신설사업이 국토교통부로부터 최종 승인을 받아 교통 환경이 더욱 개선될 전망이다. 현재 산업시설용지, 물류지원시설용지, 공동주택용지 등 활발한 분양이 이뤄지고 있으며, 복합산업단지를 표방하는 만큼 경산 일대 가치를 이끌어 내는 호재로 작용하고 있다.

이 곳에는 탄소융복합산업 클리스터 조성이 계획돼 있다. 지난 2018년 4월 경산시는 (재)경북IT융합산업기술원, 기업들과 함께 경산 탄소융복합산업 육성을 위한 양해각서를 체결했다. 협의에 따라 60만㎡의 탄소융복합산업 클리스터가 경산4일반산업단지 내 조성된다. 이는 경산시가 4차산업혁명에 대응하는 첨단신소재 산업 육성의 출발점이 될 예정으로, 지역의 자체 경쟁력을 강화할 계획이다.

여기에 경산지식산업지구까지 더해져 눈길을 끌고 있다. 경산지식산업지구는 경산시 하양읍 대학리와 와촌면 소월리 일원에 위치해 있으며, 대구~울산, 포항의 자동차산업벨트 길목에 위치한 경제자유구역 개발사업이다. 차세대 건설기계와 자동차, 철도차량 부품산업, 첨단 메디컬섬유 융합 소재산업 등 국책사업을 축으로 글로벌 지식기반산업의 중심을 형성하고 있다. 여기에 전국 경제자유구역 최초의 산학융합지구인 ‘경산산학융합지구’를 유치함에 따라 산업단지 캠퍼스, 기업연구관, 문화복지관 등이 신축될 예정이다.

이 곳에는 한미합작 유통기업인 신세계사이먼의 프리미엄 아울렛도 입점(2023년 계획)할 예정이다. 지난 9월 경북도지사와 경산시장, 신세계사이먼 대표, 경산지식산업개발대표, 대구경북경제자유구역청 관계자가 모여 경산지식산업지구 내 프리미엄 아울렛 조성을 위한 양해각서를 체결했다.

현재 경산지식산업지구 내 약 5만 3천평 부지에 200여 개의 국내외 유명 브랜드가 입점할 예정으로, 직간접적인 고용효과가 생길 전망이다. 더불어 지역경제와 주변 상권 활성화 등 지역가치 상승이 기대되고 있다.

이에 경상북도 경산시에 새롭게 공급되는 단지도 높은 관심을 받고 있다. HDC현대산업개발이 6월 초에 분양하는 ‘경산 아이파크’가 그 주인공이다. 경북 경산시 압량읍 부적리 일원에 위치한, 경산시에서 처음 선보이는 아이파크 브랜드 단지이다. 아이파크 브랜드는 인근 지역인 대구광역시에서 이미 평균 경쟁률 20대 1을 기록하며 인기를 증명한 바 있어 경산에서도 큰 영향력을 미칠 것으로 기대된다.

‘경산 아이파크’가 조성되는 압량지구는 총 면적 64㎡ 만여 규모의 도시개발지구로 공동주택 7,500여 가구, 단독주택 500여 가구가 조성될 예정이다. 인근에 이미 완성된 신대부적지구(3,200여 가구)와 함께 경산의 새로운 미니신도시가 될 것으로 기대된다.

교육환경도 잘 갖춰져 있다. 경산 압량초, 압량중학교를 도보로 통학할 수 있으며 압량지구에도 초등학교와 고등학교 부지가 마련돼 있어 향후 교육환경은 더 우수해질 것으로 보인다.

교통도 편리하다. 대구지하철 2호선 영남대역이 반경 1.5km에 위치해 있고 영남대역을 이용해 대구 수성구 사월역까지 5분이면 도달할 수 있다. 또한 경산IC와 화랑로, 25번 국도 등 대구 전역을 잇는 도로망 접근성도 용이해 차량을 이용한 이동도 편리하다.

편의시설도 잘 갖춰져 있다. 반경 1.5km 영남대학교 주변으로 조성된 영남대 상권, 신대부적지구 내 조성된 인프라를 이용할 수 있다. 또한 반경 3km에 대형마트인 홈플러스 경산점도 위치해 있어 쇼핑도 편리하다.

경산 아이파크는 지하 2층~지상 29층, 총 9개동, 전용면적 84㎡~142㎡로 구성된 총 977가구 규모다. 전용 84~101㎡는 중, 대형 평면 구성이며 전용 117~142㎡는 펜트하우스로 지어진다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr