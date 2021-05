몸캠피싱 피해 대응하려면 전문가와 상담해야

모바일 보안 선두주자 시큐어앱(대표 임한빈)이 ‘몸캠피싱’ 수법에 대응하기 위하여 24시간 대응 시스템을 구축했다.

2014년부터 본격 성행하기 시작한 신종 수법 몸캠피싱은 여자로 가장한 범죄일당이 스마트폰 화상채팅앱을 통해 남성에게 접근해 음란행위를 유도하고 영상을 촬영하여 이를 빌미로 삼아 금전을 요구하는 수법으로 범죄 특성상 주로 늦은 시각 이루어진다.

몸캠피싱이 계속해서 늘어나는 이유는 휴대전화 해킹이 동반되기 때문이다. 공격자는 피해자 휴대전화에 악성코드를 심은 후 피해자의 휴대전화에 저장된 연락처를 확보, 이들에게 영상을 유포한다고 협박하는 형태다.

지인들에게 영상이 유포되면 굉장히 곤란한 상황에 처해질 수 있어, 대부분의 피해자들은 협박범에 요구에 순순히 따르게 되지만, 협박을 받는다면 협박범의 요구에 따르기보다는 해결 방안을 찾는 데 집중해야 한다. 해결 조치가 가능한 보안기술을 보유한 모바일 보안 전문업체에 신속하게 상담하여 피해를 최소화하는 것이 가장 중요하다.

보안 전문가들의 의견에 따르면 “지인들에게 동영상을 유포한다고 협박하는 만큼 당하게 된다면 큰 피해를 입을 수 있다. 낯선 사람과 부적절한 대화를 하지 않아야 하고, 출처가 불투명한 파일을 절대 실행해선 안된다”고 전했다.

시큐어앱 임한빈 대표는 “해킹이 아니더라도 SNS 등을 통해 지인들의 연락처를 알아내는 것은 어렵지 않기 때문에, 처음부터 온라인에서 만난 낯선 상대와의 부적절한 대화는 하지 않는 것이 중요하다”며 “만약 주의하지 못해 당하게 되었다면 가능한 빠르게 보안전문가 혹은 보안회사에 도움을 구해 해결해야 한다”고 설명했다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr