직퀘스트, 선착순 치킨 이벤트 실시

- 퀘스트 완료 선착순 100명 치킨 기프티콘

- 지도, 위치정보 기반 실시간 매칭을 지원하는 구인구직 플랫폼

직퀘스트는 퀘스트 완료 선착순 100명에게 치킨 기프티콘을 나눠주는 선착순 치킨 이벤트를 오는 16일에 실시한다고 밝혔다. 직퀘스트를 가입하고 인증까지 끝마친 회원은 퀘스트를 요청하거나 수행할 수 있는데 요청자, 수행자 구분 없이 선착순으로 퀘스트를 완료한 100명에게 치킨 기프티콘을 지급한다.

퀘스트를 수행하여 보상을 받고 기프티콘도 받을 수 있는 이벤트다. 이외에도 추천인 이벤트와 더불어 버그바운티 공모전도 실시하고 있으니 직퀘스트 앱 또는 공식홈페이지에서 참여가 가능한 이벤트와 공모전을 확인할 수 있다.

직퀘스트는 지도정보, 위치정보 기반으로 사용자 간 실시간 매칭을 지원하는 차세대 구인구직 플랫폼으로 구직자를 수행자, 구인자를 요청자로 나누었다. 구인글을 퀘스트로 표현하여 마치 게임 속 퀘스트를 수행하고 완료하면 보상을 받듯이 표현을 하여 사용자들에게 재미 요소를 가미했다.

직퀘스트는 일반적인 구인구직부터 서비스를 요청하는 퀘스트까지 사용자가 직접 올리고 수행할 수 있다. 예를 들면 ‘저희 집 거실 전구 좀 갈아주세요’부터 ‘OO식당 홀 알바 구인’ 등의 다양하게 사용할 수 있는 제한 없는 플랫폼이라고 생각하면 된다.

직퀘스트가 추구하는 방향은 사용자의 자율성을 존중하며 사소한 일부터 회사에서 채용하는 정규채용까지 다양하게 이용할 수 있다.

직퀘스트는 애플 앱스토어와, 구글 플레이에서 다운로드 가능하며 PC는 공식홈페이지를 통하여 사용가능하다.

