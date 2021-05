[2021아파트브랜드대상] 사람과 공간을 연결하다…한화건설 '포레나'

파워브랜드 부문 - 한화건설 포레나

올해 파워브랜드 부문 대상으로 선정된 한화건설의 통합 주거브랜드 ‘포레나’는 스웨덴어로 ‘연결’을 의미한다. 사람과 공간의 연결을 통해 새로운 주거문화를 만들겠다는 한화건설의 의지를 담고 있다. 브랜드통합(BI) 컬러는 ‘포레나 블루’로 신뢰와 믿음을 상징하는 블루와, 권위와 카리스마를 상징하는 블랙의 조합을 통해 차분하면서도 세련된 아름다움을 전달한다.

포레나는 독창적인 가치와 프리미엄을 드러내는 ‘포레나 익스테리어(외관) 디자인’이 유명하다. 단지를 상징하는 게이트 디자인 ‘포레나 페이스’와 외벽 디자인 ‘포레나 시그니처 스킨’ 등을 통해 다른 아파트들과 차별화된 경험을 제공하고 있다.

2019년 선보인 이후 분양한 모든 단지들이 매진됐으며 지난해 말 닥터아파트가 발표한 ‘2020년 아파트 브랜드 파워’ 설문조사에서 종합순위 7위에 오르는 등 프리미엄 브랜드로 자리잡았다는 평가를 받고 있다.

수도권은 물론 지방 분양시장에서도 브랜드 아파트로 인기몰이를 하고 있다. 6월 분양시장에서 선보이는 ‘한화 포레나 서충주’는 충북 충주시 첫 번째 ‘포레나’ 브랜드 아파트로 특히 관심을 끈다. 단지는 충주시 중앙탑면 용전리 654에 지하 1층~지상 최고 20층, 6개동, 총 478가구 규모로 조성된다. 타입 별로는 △77㎡ 153가구 △84㎡A 229가구 △84㎡B 36가구 △84㎡C 60가구로 실수요자 선호도가 높은 중형으로 구성돼 있다.

단지는 포스코ICT, 롯데칠성, 현대모비스, 코오롱생명과학 등이 입주했거나 예정인 충주기업도시에 조성된다. 현재 충주기업도시에는 약 3만명이 근무 중이다. 인근 충주첨단산업단지, 메가폴리스, 바이오헬스국가산업단지(계획), 비즈코어산업단지(계획), 드림파크산업단지(계획), 법현산업단지(계획) 등 총 7개의 산단이 갖춰지면 서충주에만 약 5만명의 직간접 고용효과가 예상된다. 충주첨단산업단지에는 유한킴벌리, 오성엘에스티가, 메가폴리스에는 롯데칠성, 기아모터스 등이 입주한 상태이다.

충주기업도시는 서울-영남과 서울-강원을 연결하는 요충지로 교통망도 잘 갖춰졌다. 중부내륙고속도로와 평택제천고속도로가 인접해 평택, 제천, 여주, 문경 등 주변 도시로의 이동이 수월하다. 82번 국도를 이용하면 시청, 터미널, 대형병원 등이 위치한 충주 도심으로의 접근이 용이하다. 동서울(강남)과 문경을 잇는 중부내륙고속철도 충주역도 올해 말 개통을 앞두고 있어 광역 교통망이 크게 개선될 예정이다.

도보거리에는 서충주어린이집, 중앙탑초·중교, 중앙탑 학원가가 위치해 있으며, 단지 옆 에는 오는 2023년 용전고등학교(가칭)도 문을 연다. 한화 포레나 서충주 견본주택은 6월 중 충북 충주시 연수동 82-14번지(금곡사거리 인근)에 오픈할 예정이다. 입주는 2023년 하반기 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr