KT “LG폰 아이폰12로 바꾸면 최대 33만원 할인”

KT, 아이폰12 중고폰 특별 보상 프로그램 시행

9월25일까지 온라인 및 전국 KT 대리점에서 신청 가능

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,500 전일대비 150 등락률 -0.45% 거래량 202,687 전일가 33,650 2021.05.28 09:35 장중(20분지연) 관련기사 소방·안전에도 AI 기술 적용…KT, 소방·안전 디지털혁신[종목속으로]'디지코 KT' 신고가 행진…배당 매력까지 터졌다“케이블TV 대신 IPTV” 가입자 격차 541만명으로 확대 close 는 28일부터 기존 LG전자 스마트폰을 사용하던 고객 중 ‘아이폰12’와 ‘아이폰12 미니’를 신규 구매하는 고객을 위해 ‘중고폰 특별보상 프로그램’을 시행한다고 밝혔다.

이 중고폰 특별 보상 프로그램은 LG전자의 윙(WING), 벨벳(Velvet), G, V, Q, X 시리즈 일부 모델을 1개월 이상 사용한 고객이 애플 아이폰12, 아이폰12 미니를 구매하고, KT의 중고폰 매입 프로그램 '그린폰'을 활용해 사용하던 중고폰을 반납하면 기본 단말기 보상 포인트에 15만원의 추가 보상을 받을 수 있는 프로그램이다.

예를 들어 LG전자의 윙 이용 고객이 아이폰12를 신규 구매할 경우 기존 그린폰 보상포인트 최대 18만원에 이번 특별보상 프로그램을 통해 15만원의 추가 보상포인트를 받아 최대 33만원의 할인혜택을 받을 수 있다. 그린폰 보상포인트는 전문 평가사에 의해 중고폰 상태를 평가해 책정된다.

이번 중고폰 특별 보상 프로그램은 이날부터 9월25일까지 KT 온라인 홈페이지와 전국 KT 대리점에서 운영된다.

KT는 그린폰 프로그램으로 회수된 중고폰은 전문 소프트웨어를 사용해 고객 정보를 100% 삭제 처리하며 중고폰 매각 처리 과정에서 개인정보가 유출되지 않도록 철저하게 관리된다고 설명했다.

김병균 KT 디바이스사업본부장(상무)은 “특별 보상 프로그램으로 기존 LG전자 스마트폰 이용고객이 좀 더 쉽게 다양한 스마트폰을 이용할 수 있게 됐다”며 “KT 점프업, KT 애플케어팩, 넷플릭스 초이스 등 다양한 혜택을 보유한 아이폰 명가 KT에서 만나보시길 바란다”라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr