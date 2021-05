동작구 ‘상도역 ~ 상도2동주민센터’ 일대 지중화 착공

21일 ‘상도역~상도2동 주민센터’ 1040m 구간 지중화 사업 착공 12월 완공 예정정...‘상도2동 주민센터~동작경희병원’, ‘신남성초 ~ 솔밭로 2410m 구간 지중화사업 올 하반기 착공 예정

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 주요간선도로 상도로 1단계 구간인 ‘상도역에서 상도2동주민센터’ 일대 가공배전선로 지중화사업이 착공에 들어갔다.

가공배전선로 지중화는 전신주를 제거, 거미줄처럼 얽혀 있는 전선과 각종 통신선을 땅 속으로 묻는 사업.

구는 2021년부터 2022년까지 주요간선도로 ▲상도역 ~ 상도2동 주민센터 ▲상도2동 주민센터 ~ 동작경희병원, 통학로 ▲신남성초 ~ 솔밭로 입구 일대 양방향 총 3450m 3개 구간의 한전주와 통신주 총 130주를 지하로 매설하는 사업을 단계적으로 추진하고 있다.

지난해 한국전력공사를 비롯 KT 등 7개 통신사와 협약 체결 한 후 ‘상도역 ~ 상도2동 주민센터’ 1040m 구간은 기본·실시 설계를 완료, 지난 21일 착공에 들어갔으며, 올해 말 완공을 목표로 하고 있다.

공사는 사업구간 내 ▲한전주 48본, 통신주 3본 철거 ▲가전배전선 철거 ▲지중관로 설치 ▲지상기기(변압기,개폐기) 설치 등이다.

또, 상도로 2단계 ‘상도2동 주민센터 ~ 동작경희병원’ 및 사당로 ‘신남성초 ~ 솔밭로 입구’ 2410m 구간의 한전주와 통신주 79본 지중화 사업은 지난 3월 한국전력공사를 비롯 KT와 이행협약을 체결, 올 하반기 착공에 들어갈 예정이다.

문영삼 가로행정과장은 “지중화 사업이 완료되면 도시미관 개선과 더불어 안전한 보행환경이 조성될 것”이라며 “학교 통학로 및 주요간선도로 지중화 사업을 지속 추진, 쾌적하고 살기 좋은 동작을 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 구는 지난 4월 차량 통행과 보행불편을 끼치던 본동 49-14 좁은 골목길 중심에 자리 잡고 있는 통신주를 정비, 인근 주민의 생활 속 불편을 해소한 바 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr