중랑구민 영상 공모전 개최

중랑구의 행복한 변화 주제로 자연, 역사, 문화, 명소 등 형식 제약 없이 제작...오는 6월1일부터 18일까지 접수...구 공식 유튜브 채널 투표 통해 최종작 선정, 7월8일 결과 발표 예정

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 지역 구민을 대상으로 유튜브 영상 공모전을 개최한다.

‘중랑의 행복한 변화’를 주제로 하는 이번 공모전은 구민이 직접 제작한 영상을 통해 발전적으로 변화하는 중랑구에 대한 공감대를 형성하고 건강한 여가활동을 지원하기 위해 마련됐다.

주요 공모 내용은 중랑구의 자연과 역사, 문화, 명소, 정책, 숨겨진 매력 등을 형식의 제약 없이 1~10분 내외 동영상으로 제작하고 개인 SNS(유튜브)로 업로드 하면 된다.

참여는 오는 6월1일부터 18일까지 개인 또는 단체로 가능하며 중랑구청 홈페이지 구정소식란에서 참가신청서를 내려받아 작성한 후 개인 SNS에 업로드한 영상 주소와 함께 담당자 이메일(912394@jn.go.kr)로 제출하면 된다.

선정은 1차와 2차로 나뉘어 진행된다. 출품된 영상들을 대상으로 1차 내부 심사를 거쳐 최종 후보작 8편을 선정, 중랑구청 공식 유튜브 채널에 후보작들을 업로드해 구민을 대상으로 6월29일부터 1주일간 2차 투표(좋아요 및 조회수)를 진행할 예정이다.

최종 결과는 7월8일 구청 홈페이지를 통해 발표되며 수상자에게는 ▲최우수상(1팀) 모바일상품권 50만원 ▲우수상(2팀) 모바일상품권 30만원 ▲장려상(5팀) 모바일상품권 10만원 등이 시상된다.

또 참가팀 중 50팀을 선정해 모바일 기프티콘을 증정한다.

류경기 중랑구청장은 “공모전을 통해 주민도 몰랐던 우리동네의 숨은 매력을 널리 알릴 수 있는 계기가 될 것”이라며 “중랑구민 여러분께서 이번 공모전을 통해 지역의 행복한 발전 모습과 미래비전을 공유하는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

