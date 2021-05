美 고용회복 지속·1Q 성장률 6.4%‥다우지수 호조·국채금리 ↑

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 고용회복이 지속되고 있다. 미국의 1분기 경제성장률 잠정치는 속보치 6.4%와 동일했다.

미 노동부는 27일(현지시간) 지난주(5월 16∼22일) 신규 실업수당 청구 건수가 40만6000건이라고 발표했다.

신규 실업수당 청구건수는 4주 연속 감소세를 이어가며 코로나19 사태 이후 최저치 기록을 다시 썼다. 시장 예상치 42만5000건도 하회했다. 현재 추세대로라면 40만건 이하 진입도 임박한 모습이다.

이는 코로나19 백신 접종 확대와 맞물려 채용이 늘어났고 공화당 주지사가 있는 20여개주가 연방정부의 실업급여 확대 혜택을 폐지해 구직에 나선 이들이 많았기 때문으로 풀이되고 있다.

다만 코로나19 사태 이전과 비교하면 미국의 실업 지표는 여전히 매우 높은 수준이다. 월스트리트 저널은 코로나19 이전과 비교해 800만명 이상이 실업 상태에 있다고 지적했다.

이날 상무부는 1분기 국내총생산(GDP) 증가율 잠정치가 연율기준 6.4%라고 밝혔다. 이는 전달에 발표된 속보치와 동일하다. 다우존스가 집계한 시장 예상치 6.6%에는 못 미쳤다.

관심은 하루 뒤 발표될 개인소비지출(PCE) 지표에 쏠린다. PCE가 큰 폭 상승하면 인플레이션 우려를 자극할 가능성이 크다. PCE는 연방준비제도(Fed)가 통화정책 결정에 중요하게 참고하는 지표다. PCE 상승은 자산매입 축소에 대한 우려를 키울 가능성이 크다.

고용지표의 호조는 즉각 시장에 반영됐다. 미 10년물 국채 금리는 1.6%를 다시 돌파했다. 국채금리는 기대에 못미쳤던 소비자신뢰지수 발표 후 1.5%대로 내려 왔지만 고용지표 호조 영향으로 상승했다. 국채금리 상승은 국채값 하락을 뜻한다.

오전 10시20분 현재 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균 지수는 0.7% 상승 중이다. S&P500 지수는 0.3% 올랐다. 나스닥지수는 하락 출발했지만 0.1% 상승으로 돌아섰다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr