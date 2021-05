[특징주] 남양유업, 경영권 매각에 시간 외 상한가

[아시아경제 이민지 기자] 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 439,000 전일대비 1,000 등락률 -0.23% 거래량 19,101 전일가 440,000 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 남양유업 오너 일가의 '갑질 경영' 종지부…기업 신뢰 회복할까“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 주가가 시간 외 거래에서 급등했다. 국내 경영 참여형 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 439,000 전일대비 1,000 등락률 -0.23% 거래량 19,101 전일가 440,000 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 남양유업 오너 일가의 '갑질 경영' 종지부…기업 신뢰 회복할까“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 을 인수한다는 소식이 전해진 데 따른 것으로 분석된다.

27일 남양유업은 이날 시간외거래에서 종가인 43만9000원 대비 9.9% 오른 48만2500원(가격상승제한폭)까지 치솟았다. 한앤컴퍼니가 홍원식 전 회장을 비롯한 오너 일가 지분 전체를 인수하는 주식양수도계약(SPA)을 체결했다는 소식이 영향을 준 것으로 풀이된다.

남양유업은 경영환경 악화와 잇단 구설에 오르내리면서 지분 매각을 결정한 것으로 보인다. 최근 홍 전 회장은 자사 제품 불가리스의 코로나19 저감 효과 논란에 대한 책임 지고 퇴임했고 홍 전 회장 일가 2명은 등기이사에서 사임했다.

한앤컴퍼니는 강도 높은 지배구조 개선과 경영 효율화에 나설 방침이다. 앞서 한앤컴퍼니는 웅진식품, SK해운 등 중견기업을 잇달아 인수해 경영 정상화 성공한 바 있다.

